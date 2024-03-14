Fans realizan misa en honor a Akira Toriyama: hasta el sacerdote era fan de 'Dragon Ball'

Video Así dibujaba Akira Toriyama a Goku: el video que los fans de 'Dragon Ball' atesorarán por siempre

La muerte de Akira Toriyama, ocurrida el pasado 1 de marzo y dada a conocer el día 7, conmocionó a los fans del mundo del anime y de 'Dragon Ball', pues, a través de sus personajes, el creador de Gokú tocó el corazón de muchas personas y cambió muchas vidas.

El manganaka y diseñador de personajes japonés falleció a los 68 años de edad, debido a un hematoma subdural agudo (un cúmulo de sangre en una parte del cerebro), según se dio a conocer a través de las cuentas de redes sociales oficiales del anime.

Tras su muerte, los fanáticos de esta popular caricatura le han hecho múltiples homenajes, incluso una misa que se viralizó ya en los últimos días.

¿Cómo fue la misa a Akira Toriyama que se viralizó en redes sociales?

El usuario de la cuenta @ojosnoch en TikTok, publicó un video en el que se escucha: "Como cuando le mandas pedir misa a Akira Toriyama", mientras se ve a un sacerdote en plena misa, de pie frente al púlpito de una iglesia, diciendo los nombres de los difuntos para solicitar a Dios su eterno descanso.

"Akira Toriyama, creador...", dice el padre, haciendo una pausa y sonriendo, delatando que también era fan de 'Dragon Ball'.



El video, grabado en México, ya tiene más de 1.3 millones de reproducciones, casi 100 mil 'Me gusta' y 2 mil comentarios.

¿Cómo reaccionaron los fans a esta misa que se hizo viral?

Varios internautas agradecieron el gesto que tuvo el joven mexicano e incluso otro sacerdote confesó que han sido varios los fans de Akira Toriyama que están en el cuerpo eclesiástico y han rezado por su descanso en paz.

"Bueno, yo soy sacerdote y ese día varios de los que somos fans de 'Dragon Ball' encomendamos el descanso eterno de su alma (Akira Toriyama) en misa", expresó.



Aunque algunos criticaron que el padre no haya dicho completo todo lo que decía el papel, quien mandó decir el nombre del creador de Gokú aseguró que no le cobraron por eso y dio a entender que estaba satisfecho con el resultado en los comentarios.

Misa Akira Toriyama en México Imagen TikTok / Getty Images



Otros internautas también reconocieron haber rezado por Akira Toriyama y manifestaron sus mejores deseos.

"Grande el que pidió la misa para Akira Toriyama", "En mi iglesia pedían por el eterno descanso de Matthew Perru, le hicieron su novenario de misas", "El padre veía 'Dragon Ball', por eso la risa", "Ayer el padre dio misa de Akira Toriyama", "Que Kaiosama lo tenga en su gloria", "Yo también recé por el alma de Akira Toriyama ayer que fui a la iglesia", "Cuando falleció Gustavo Cerati también le mandé pedir misa y también al padre le dio risa", "Muy bien hecho por la misa", "Se la rifó, la neta", "Hasta el sacerdote sabe quién es", escribieron algunos.