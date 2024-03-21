Además de ‘X-Men '97’, ¿qué caricaturas y películas se han hecho de los mutantes de Marvel?

Video ¿De qué trata la nueva serie animada de Marvel ‘X-Men 97’? Los millenials la amarán

El 20 de marzo pasado, Disney+ estrenó ‘X-Men '97’, una serie animada que continúa la historia de la icónica historia de los mutantes que los fans vieron en televisión en los 90.

A propósito de su estreno, recordamos las otras producciones estelarizadas por los famosos y queridos mutantes.

¿De qué trata ‘X-Men '97’?

Como se mencionó, la serie animada es una continuación del último episodio de ‘X-Men: The Animated Series’.

En el último episodio de la caricatura original, Chales Xavier se debe despedir de los mutantes tras recibir un disparo y en su testamento estipula que Magneto se quedará en control de todo su imperio.

La nueva serie mostrará los siguientes sucesos.

'X-Men 97' Imagen Marvel Animation/Marvel Studios

‘X-Men '97’: ¿cuántos capítulos tiene la serie animada? La fecha de estreno de cada uno

La serie que llegó a Disney+ el 20 de marzo pasado contará con 10 episodios en su primera temporada (aún no hay detalles de una posible segunda). Los primeros dos capítulos se estrenaron al mismo tiempo en la plataforma de streaming, pero los siguientes llegarán uno a la semana. Este es el calendario:

Capítulo 1 (‘To Me, My X-Men’) - 20 de marzo, disponible en Disney+

Capítulo 2 (‘Mutant Liberation Begins’) - 20 de marzo, disponible en Disney+

Capítulo 3 (‘Fire Made Flesh’) - 27 de marzo, disponible en Disney+

Capítulo 4 (‘Motendo / Lifedeath Pt 1’) - 3 de abril, disponible en Disney+

Capítulo 5 (‘Remember It’) - 10 de abril, disponible en Disney+

Capítulo 6 (‘Lifedeath Pt 2’) - 17 de abril, disponible en Disney+

Capítulo 7 (‘Bright Eyes’) - 24 de abril, disponible en Disney+

Capítulo 8 (‘Tolerance Is Extinction Pt. 1’) - 1 de mayo, disponible en Disney+

Capítulo 9 (‘Tolerance Is Extinction Pt. 2’) - 8 de mayo, disponible en Disney+

Capítulo 10 (‘Tolerance Is Extinction Pt. 3’) - 15 de mayo, disponible en Disney+

'X-Men 97' Imagen Marvel Animation/Marvel Studios

¿Cuántas caricaturas hay de X-Men?

Se han producido varias series animadas sobre los mutantes de Marvel a lo largo de los años, cada una con su propio enfoque y su propia base de fans.

‘X-Men: Pryde of the X-Men’: de 1989, fue tan solo un capítulo piloto para una serie animada que nunca se llegó a transmitir.

‘X-Men: The Animated Series’ (1992-1997): Sin duda, una de las más icónicas y recordadas por los fans. Es la que sienta las bases para la más reciente serie animada de los mutantes de Marvel.

'X-Men 97' Imagen Marvel Animation/Marvel Studios

‘X-Men: Evolution’ (2003): A lo largo de cuatro temporadas, reimagina al equipo de mutantes de Marvel como estudiantes de preparatoria, con todo y los problemas que esto les trae.

‘Wolverine and the X-Men’ (2009): Ubicada en un futuro oscuro y con un tono mucho más maduro, la serie presenta a Wolverine como líder del equipo en múltiples aventuras.

‘Marvel Anime: X-Men’ (2011): Si bien no se puede definir como una caricatura, sí entra dentro de la categoría de serie animada: es un anime de 12 que se centra en los X-Men investigando un caso en Japón.

‘Marvel Anime: Wolverine’ (2011): Sin miedo a adentrarse en la animación oriental, ese mismo año se estrenó un anime que cuenta una versión oscura del cómic de Wolverine.

‘X-Men '97’ (2024): La más reciente de las series animadas es la que llega este año a las pantallas de Disney+.

Hay que hacer una mención especial a los cameos que los X-Men han hecho en otras series animadas, como en ‘The Marvel Super Heroes’ (1966) y ‘Spider-Man And His Amazing Friends’ (de los 80).



¿Cómo ver las películas de X-Men en orden?

El universo cinematográfico de los mutantes se complementa con 13 cintas (hasta el momento), que se pueden ver de diferentes maneras: según su fecha de estreno, orden cronológico de los hechos o, simplemente, según el gusto de cada fan.

A continuación, te dejamos el orden cronológico de las películas de X-Men, seguido del año en que salieron en cines.

X-Men: First Class (2011)

X-Men: Days of Future Past (2014)

X-Men Origins: Wolverine (2009)

X-Men: Apocalypse (2016)

X-Men: Dark Phoenix (2019)

'X-Men: Dark Phoenix' Imagen Twentieth Century Fox

X-Men (2000)

X2 (2003)

X-Men: The Last Stand (2006)

The Wolverine (2013)

Deadpool (2016)

Deadpool 2 (2018)

Hugh Jackman en 'The Wolverine' Imagen Twentieth Century Fox/Marvel Entertainment

The New Mutants (2020)

Logan (2017)