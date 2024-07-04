Estos personajes también aparecerán en 'Deadpool 3': Los fans están ansiosos por ver a Elektra

Video ¿Quiénes serán los villanos a los que se enfrentarán Wolverine y Deadpool en nueva película?

La espera por el estreno de 'Deadpool 3' de Marvel Studios continúa creciendo, y una de las principales razones es la gran cantidad de cameos que se han confirmado para esta entrega.

El director Shawn Levy ha comentado que, aunque estos cameos no serán el eje central de la historia, sí estarán presentes a lo largo de la película.

Estos son los cameos de los personajes que ya se han confirmado para hacer una aparición en la esperada cinta.

Elektra



Jennifer Garner retomará su papel como Elektra Natchios. Aunque su película en solitario no fue bien recibida por los fans ni por la crítica especializada, su regreso promete brindar una oportunidad de redención para el personaje.

Jennifer Garner es Elecktra. Imagen 20th Century Fox.

Sabrethooth (Dientes de Sable)



El regreso de Sabretooth, otro de los grandes antagonistas de Wolverine, es uno de los más esperados. Interpretado nuevamente por Tyler Mane, este mutante deleitará a los fanáticos con su feroz rivalidad con Logan. Este personaje, con su brutal fuerza y habilidades regenerativas, promete ser un oponente temible.

Tyler Mane interpreta a Sabretooth. Imagen Walt Disney Studios Motion Pictures.

Pyro



Aaron Stanford regresa como Pyro, el mutante con la habilidad de manipular el fuego. El actor de la saga original de X-Men hará su regreso después de más de una década.

Aaron Stanford regresa como Pyro. Imagen 20th Century Fox.

Lady Deathstrike

Otra de las confirmaciones más emocionantes es el regreso de Lady Deathstrike, interpretada por Kelly Hu. Esta villana es conocida por su capacidad de regeneración y sus letales garras de adamantium.

Lady Deathstrike es interpretada por Kelly Hu. Imagen 20th Century Fox.

Azazel



Azazel, con su poder teletransportador, formará parte del elenco de villanos que se enfrentarán a Deadpool y Wolverine. Sus habilidades son muy parecidas a las de Nightcrawler.

Jason Flemyng dará vida a Azazel. Imagen 20th Century Fox.

Negasonic Teenage Warhead



Este personaje apareció en las dos primeras entregas y ahora regresa para Deadpool 3. Interpretada por Brianna Hildebrand, es una de las mutantes adolescentes que estudia en la escuela del profesor Xavier y cuyo poder es generar explosiones nucleares con su cuerpo.

Brianna Hildebrand es Negasonic Teenage Warhead. <br> Imagen Walt Disney Studios Motion Pictures.

Yukio



Shioli Kutsuna volverá como Yukio para 'Deadpool 3'. Esta ninja japonesa tiene el poder de ver la muerte de las personas, aunque su habilidad tiene ciertas limitaciones ya que no puede diferenciar la muerte cerebral de la natural.

Shioli Kutsuna volverá como Yukio para 'Deadpool 3'. Imagen Walt Disney Studios Motion Pictures.

Callisto



Interpretada por la actriz dominicana Diana Ramírez, Callisto tiene la habilidad de detectar a otros mutantes y sus niveles de poder. Fue reclutada por Magneto en X-Men: La batalla final.

La actriz dominicana Diana Ramírez da vida a Callisto. Imagen 20th Century Fox.