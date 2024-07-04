Ryan Reynolds puso una condición para hacer ‘Deadpool & Wolverine’: el director la reveló

Video ¿Quiénes serán los villanos a los que se enfrentarán Wolverine y Deadpool en nueva película?

Las expectativas por ‘Deadpool 3’ no hacen más que crecer. Si bien la película se estrenará en unas semanas (el 25 de julio), los más ávidos fans quieren saber desde ya todos los detalles de la película, como los cameos que tendrá o si contará con una participación especial de Taylor Swift.

Si bien, en los días previos al estreno de ‘Deadpool & Wolverine’, la información que se obtiene tiene que ver con la creación de la cinta.

La condición que Ryan Reynolds puso para hacer ‘Deadpool 3’

El camino hacia la realización de 'Deadpool & Wolverine' no ha sido sencillo. En una entrevista con 'Deadline', el director Shawn Levy reveló que Ryan Reynolds tenía, de antemano, una condición para volver a ponerse el traje del antihéroe: que él estuviera a cargo de la cinta.

Esta decisión no es del todo sorprendente, ya que Reynolds y Levy habían trabajado juntos previamente, en las películas ‘Free Guy’ y 'The Adam Project’.

De hecho, fue en el set de la segunda cinta en la que el actor le dejó en claro su intención de volver a colaborar: “Ryan me dijo que sólo quería hacer Deadpool 3 si yo la dirigía. Y recuerdo que me dijo: ‘Lo sé, lo sé, vas a decir que no’. Y yo le dije: ‘No voy a decir que no. Definitivamente voy a decir que sí’”.

Hugh Jackman fue clave para crear ‘Deadpool & Wolverine’

Incluso después de haber sumado a Shawn Levy al proyecto, Ryan Reynolds tuvo problemas para concretarlo. En una entrevista con ‘The Hollywood Reporter’, ambos recordaron que, durante meses, trabajaron con los guionistas de ‘Deadpool’ y ‘Deadpool 2’, Paul Wernick, Rhett Reese y Zeb Wells, pensando en una nueva historia.

Sin embargo, ninguna les convencía y estuvieron a punto de decirle a Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, que “no era el momento adecuado” de hacer la película “porque no se les ocurría ninguna historia”.

En ese momento de desesperación, Hugh Jackman los salvó. Llamó a Ryan Reynolds con una propuesta: hacer ‘Deadpool & Wolverine’.

El actor se había preguntado cuál era el siguiente reto en su carrera y se dio cuenta de que este proyecto le parecía interesante. Además, hacer dupla con Deadpool le permitiría explorar un lado más atrevido de Wolverine.

En su siguiente reunión con Feige, Reynolds le contó lo que tenían en manos y lo convenció de que esa era la dirección a tomar. El resultado lo podrán conocer los fans el próximo 25 de julio, cuando se estrene la película.