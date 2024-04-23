¿Taylor Swift saldrá en 'Deadpool 3'? Sus fans encontraron una 'pista' en su último álbum

Video Así luce Hugh Jackman como Wolverine en ‘Deadpool 3’: el increíble antes y después en 24 años

Tras convertirse en la reina del entretenimiento en 2023, ¿Taylor Swift se prepara ahora para unirse al Universo Cinematográfico de Marvel? Los rumores sobre su supuesta participación en ‘Deadpool 3’ han rondado las redes sociales desde hace algunos meses, pero se intensificaron tras el estreno del álbum ‘The Tortured Poets Department’.

El 19 de abril, Swift lanzó una canción titulada ‘Clara Bow’, como parte de su álbum ‘The Tortured Poets Department’. La última palabra del tema ha llevado a los fanáticos a especular si podría ser una pista sobre su posible papel en ‘Deadpool y Wolverine’.

Las últimas estrofas de la canción dicen “You look like Taylor Swift in this light / We're loving it / You've got edge, she never did / The future's bright / Dazzling”.

Los fanáticos han notado que el personaje que se rumorea que Swift desempeñará en el MCU es un mutante llamado Dazzle.

Para sumar a la especulación, el nombre del personaje de X-Men es Alison, que también es el segundo nombre de Swift.

Esto ha llevado a los fanáticos a preguntarse si estas similitudes son simplemente coincidencias o si son pistas intencionales sobre la participación de Swift en la película.

¿Por qué los fans creen que Taylor Swift aparecerá en ‘Deadpool 3’?

La especulación empezó desde meses atrás y no hizo sino crecer luego de que un informe de The DisInsider supuestamente confirmara una participación de Taylor Swift en ‘Deadpool y Wolverine’.

Entonces, los fans empezaron a señalar pistas por donde las encontraban. Muchos recordaron que en la segunda entrega de Deadpool, el personaje de Reynolds, Wade Wilson, llevaba una camiseta con los gatos de Swift.

Las especulaciones crecieron luego de que en el verano de 2023, se vio a la cantante en compañía de Ryan Reynolds, Hugh Jackman y Shawn Levy en múltiples ocasiones en público.

Además, en julio de 2023, resurgió en redes sociales una antigua foto de la voz de ‘Fortnight’ con el disfraz de Deadpool, lo que alimentó aún más las especulaciones.

A pesar de todos estos indicios, ninguna de las personas involucradas en la película ha confirmado ni desmentido los rumores. El director Shawn Levy, al ser preguntado al respecto en CinemaCon 2024 evitó dar una respuesta directa y se limitó a responder: “Ni siquiera puedo creer que te atrevas a hacerme una pregunta que sabes que no puedo responder. Sabes que no puedo responder. Todo Estados Unidos sabe que puedo. Diré lo que dije antes aquí en CinemaCon. La proliferación de rumores sobre quién está y quién no está en esta película es fabulosa. Porque nadie sabrá la verdad hasta el 26 de julio [cuando se estrenará 'Deadpool 3']”.

¿Crees que Taylor Swift aparecerá en ‘Deadpool y Wolverine’?, ¿te gustaría que fuera un cameo o un personaje fijo como Dazzle? Escribe tu opinión en los comentarios.