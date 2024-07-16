‘Deadpool 3’ estuvo a punto de no suceder: Así fue como Hugh Jackman salvó la película
El estreno de ‘Deadpool & Wolverine’ está más cerca que nunca, pero hubo un tiempo en el que la película parecía un sueño tan lejano que Ryan Reynolds pensó en abandonar el proyecto. Eso fue hasta que Hugh Jackman se involucró en el mismo.
Los fans pidieron y esperaron por años una tercera película de Deadpool. Cuando menos, desde 2018, cuando se estrenó la segunda y quedó en evidencia el fenómeno que provocaba el cómico antihéroe.
Por eso, cuando en septiembre de 2022 se anunció que el mercenario volvía a la pantalla grande, no se podía contener la emoción de sus admiradores. Esta no hizo más que aumentar cuando se reveló que Wade Wilson estaría acompañado por Wolverine, el mutante de X-Men junto al que hizo su primera aparición en la pantalla grande en 2009.
‘Deapool & Wolverine’ finalmente llegará a salas de cines el próximo 25 de julio. Si bien, hubo un momento en el que Ryan Reynolds creyó que la película no se podría realizar y solo Hugh Jackman pudo salvar el proyecto.
‘Deadpool 3’ estuvo a punto de no suceder
En una entrevista con ‘Vanity Fair’, publicada el 24 de junio pasado, Ryan Reynolds y Shawn Levy, director de ‘Deadpool y Wolverine’ contaron lo difícil que les fue el proceso creativo de la película.
“Espiritualmente, sentía que me debía una (película) más, pero el simple hecho de tratar de descubrir qué sería y cómo sucedería me tomó un tiempo. Hay una razón por la que han pasado seis años desde la última. (...) Había estado hablando con Marvel aquí y allá, proponiéndole diferentes ideas, muchas ideas diferentes”, recordó el actor de Deadpool.
Cuando Levy, con quien había trabajado en ‘Free Guy’ y ‘The Adam Project’ se sumó al proyecto, se unió también a la lluvia de ideas para ‘Deadpool 3’. Junto a los guionistas Paul Wernick, Rhett Reese y Zeb Wells, el actor y director se reunieron por “meses” para “proponer posibles historias y reunirse un par de veces a la semana con Kevin Feige (presidente de Marvel Studios) y el equipo de Marvel”.
“Teníamos que encontrar la historia correcta. Francamente, nos costó encontrar una historia que pareciera original y no derivada de las otras dos películas de Deadpool”, comentó Levy.
Sin embargo, esta parecía no llegar, al punto tal de que estuvieron “a punto de decirle a Kevin: ‘¿Sabes qué? Quizás ahora no sea el momento adecuado porque no se nos ocurre una historia’”.
Hugh Jackman salvó la película ‘Deapool & Wolverine’
Sin embargo, una llamada salvó al equipo creativo. El 15 de agosto de de 2022, Hugh Jackman se encontraba de vacaciones de sus funciones en Broadway y se preguntó cuál sería el siguiente paso en su carrera.
“Literalmente, pensé: Deadpool-Wolverine. Quiero hacer esa película. Eso es lo que quiero”, recordó el actor de 55 años en entrevista con ‘Vanity Fair’.
Aunque él mismo se cuestionó cómo darían continuidad a Wolverine tras los hechos de ‘Logan’, estaba tan decidido a hacerlo que llamó de inmediato a Ryan Reynolds.
El momento no pudo ser mejor, pues, de acuerdo con Reynolds, estaban próximos a tener otra reunión con Feige, donde propuso la posibilidad de reunir a Deadpool y Wolverine en la película.
“En el Zoom con Kevin, fuimos directo al grano. Dijimos: ‘Mira, acaba de llegar esta llamada. Siento que seríamos idiotas si miráramos el dedo a este caballo regalado y lo ignoramos. Esta es una posibilidad entre mil millones. Realmente siento que esto es lo que estábamos buscando’”.
Como sabemos, el proyecto fue aprobado y las expectativas para ‘Deadpool y Wolverine’ son altas.
Cuéntanos en los comentarios si te emociona el estreno de ‘Deadpool y Wolverine’.