‘Deadpool 3’ estuvo a punto de no suceder: Así fue como Hugh Jackman salvó la película

Video ¿Quiénes serán los villanos a los que se enfrentarán Wolverine y Deadpool en nueva película?

Los fans pidieron y esperaron por años una tercera película de Deadpool. Cuando menos, desde 2018, cuando se estrenó la segunda y quedó en evidencia el fenómeno que provocaba el cómico antihéroe.

Por eso, cuando en septiembre de 2022 se anunció que el mercenario volvía a la pantalla grande, no se podía contener la emoción de sus admiradores. Esta no hizo más que aumentar cuando se reveló que Wade Wilson estaría acompañado por Wolverine, el mutante de X-Men junto al que hizo su primera aparición en la pantalla grande en 2009.

‘Deapool & Wolverine’ finalmente llegará a salas de cines el próximo 25 de julio. Si bien, hubo un momento en el que Ryan Reynolds creyó que la película no se podría realizar y solo Hugh Jackman pudo salvar el proyecto.

‘Deadpool 3’ estuvo a punto de no suceder

En una entrevista con ‘Vanity Fair’, publicada el 24 de junio pasado, Ryan Reynolds y Shawn Levy, director de ‘Deadpool y Wolverine’ contaron lo difícil que les fue el proceso creativo de la película.

“Espiritualmente, sentía que me debía una (película) más, pero el simple hecho de tratar de descubrir qué sería y cómo sucedería me tomó un tiempo. Hay una razón por la que han pasado seis años desde la última. (...) Había estado hablando con Marvel aquí y allá, proponiéndole diferentes ideas, muchas ideas diferentes”, recordó el actor de Deadpool.

'Deadpool 3' Imagen Cortesía Disney/Marvel Studios



Cuando Levy, con quien había trabajado en ‘Free Guy’ y ‘The Adam Project’ se sumó al proyecto, se unió también a la lluvia de ideas para ‘Deadpool 3’. Junto a los guionistas Paul Wernick, Rhett Reese y Zeb Wells, el actor y director se reunieron por “meses” para “proponer posibles historias y reunirse un par de veces a la semana con Kevin Feige (presidente de Marvel Studios) y el equipo de Marvel”.

“Teníamos que encontrar la historia correcta. Francamente, nos costó encontrar una historia que pareciera original y no derivada de las otras dos películas de Deadpool”, comentó Levy.

Sin embargo, esta parecía no llegar, al punto tal de que estuvieron “a punto de decirle a Kevin: ‘¿Sabes qué? Quizás ahora no sea el momento adecuado porque no se nos ocurre una historia’”.

'Deadpool & Wolverine'. Imagen Marvel Studios

Hugh Jackman salvó la película ‘Deapool & Wolverine’

Sin embargo, una llamada salvó al equipo creativo. El 15 de agosto de de 2022, Hugh Jackman se encontraba de vacaciones de sus funciones en Broadway y se preguntó cuál sería el siguiente paso en su carrera.

“Literalmente, pensé: Deadpool-Wolverine. Quiero hacer esa película. Eso es lo que quiero”, recordó el actor de 55 años en entrevista con ‘Vanity Fair’.

Aunque él mismo se cuestionó cómo darían continuidad a Wolverine tras los hechos de ‘Logan’, estaba tan decidido a hacerlo que llamó de inmediato a Ryan Reynolds.

El momento no pudo ser mejor, pues, de acuerdo con Reynolds, estaban próximos a tener otra reunión con Feige, donde propuso la posibilidad de reunir a Deadpool y Wolverine en la película.

'Deadpool & Wolverine'. Imagen Marvel Studios



“En el Zoom con Kevin, fuimos directo al grano. Dijimos: ‘Mira, acaba de llegar esta llamada. Siento que seríamos idiotas si miráramos el dedo a este caballo regalado y lo ignoramos. Esta es una posibilidad entre mil millones. Realmente siento que esto es lo que estábamos buscando’”.

Como sabemos, el proyecto fue aprobado y las expectativas para ‘Deadpool y Wolverine’ son altas.

