¿Quién es y qué ha hecho David Corenswet, el nuevo Superman? conoce a detalle su carrera

El 27 de junio James Gunn, codirector de DC Studios, confirmó mediante su cuenta de Twitter que tras una larga búsqueda David Corenswet será el nuevo actor que le dará vida a Superman en las próximas películas de la franquicia, sustituyendo a Henry Cavill.

Si bien esta noticia fue agridulce para los fans porque el nombre de Corenswet no les era conocido, resulta que el joven estadounidense de 29 años originario de la ciudad de Pennsylvania, ya es una estrella consolidada en el medio del espectáculo.

Como muchos actores David tuvo que empezar con papeles pequeños y el primero que le otorgaron fue dentro del corto 'Following Chase' en 2011, el cual no fue muy conocido.

David Corenswet comenzó a ganar fama gracias a la empresa de streaming Netflix

A partir de 2014 comenzó a escalar en la actuación formando parte de populares series norteamericanas como 'Elementary', 'Moe & Jerryweather', 'Instinct' y 'House of Cards', uno de los primeros éxitos mundiales de Netflix.

De hecho, esta empresa empujó la carrera de Corenswet, debido a que le dieron el papel de Jack Castello en la mini serie 'Hollywood', la cual narra la historia de un grupo de actores y cineastas que intentan cumplir sus sueños a cualquier precio tras la segunda guerra mundial.



Allí actuó a lado de grandes figuras como Holland Taylor, Jim Parsons, conocido por su papel de Sheldon Cooper en 'The Big Bang Theory' o Maude Apatow, quien aparece en 'Euphoria', solo por mencionar algunos.

Su trabajo resultó ser del agrado de Netflix que también lo introdujo en otra de sus producciones, 'The Politician', donde ganó aún más popularidad por ser considerado uno de los galanes de la historia.

David Corenswet también ha participado en películas como 'Project Day Pay', 'Look Both Ways' y de manera más reciente en 'Pearl' el pasado 2022, la cual fue una de las cintas de terror y suspenso más aclamadas en su estreno.

El actor reveló en el pasado que deseba interpretar a Superman

En los 15 proyectos que participó hasta el momento como actor demostró su gran capacidad para crecer en este rubro y un dato curioso de él es que en 2019, cuando se encontraba promocionando su papel en la serie de Netflix 'Hollywood', reveló a 'Entertainment Weekly' que su mayor objetivo era interpretar al 'hombre de acero'.

“Mi ambición es definitivamente interpretar a Superman. Me encantaría ver a alguien hacer un retroceso optimista. Me encanta la versión oscura y arenosa de Henry Cavill, pero me encantaría ver que la próxima sea muy brillante y optimista", fue parte de su declaración.



Esto significa que David podrá cumplir su más grande sueño gracias a James Gunn y solo el tiempo dirá si se ganará el corazón del público con su interpretación como Clark Kent.

¿Tú ya conocías al "nuevo Superman? no olvides decirnos en los comentarios.

