¿Danny DeVito en el live-action de 'Hércules'? El actor mandó un tajante mensaje a Disney

El gran parecido entre Danny DeVito y su personaje animado Filoctetes ha provocado que muchos fans lo consideren como el actor ideal para interpretar al famoso sátiro entrenador de héroes en el próximo live-action de ‘Hércules’.

Danny DeVito también prestó su voz al personaje animado Lórax en la película ‘Dr. Seuss' The Lorax’, que puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX.

En varias ocasiones, las propuestas de actores de los fans son escuchadas por los estudios de cine, como pasó con John Krasinski y su rol de Mr. Fantastic en Marvel.

No obstante, por el momento, Disney no ha confirmado quienes serán parte del reparto del live-action de ‘Hércules’, lo único que se sabe es que será dirigido por Guy Ritchie, responsable del live-action de ‘Aladdin’ y tendrá como productores a los hermanos Russo, reconocidos por su trabajo en el MCU.

Sin embargo, el actor del Pingüino en 'Batman Returns' (1992) parece que está más que apuntado para ser la versión en carne y hueso del personaje al que le prestó su voz en el filme animado de 1997.

Danny DeVito contó si le gustaría estar en el live-action de ‘Hércules’: su mensaje a Disney



El actor de 77 años actualmente está detrás de la voz de Satanás en la serie animada ‘Little Demon’.

Justo en el tour de promoción de esta producción de Hulu, el actor ha concedido varias entrevistas, entre ellas la famosa dinámica de WIRED en donde los actores responden a las preguntas más buscadas en Google relacionadas con su nombre.

Una de estas preguntas fue “¿Danny DeVito estará en el live-action ‘Hércules’? Ante la cual, DeVito primero contestó con humor.

“Yo soy el live-action de Hércules ¿De qué hablas?”, expresó mientras flexionó su brazo haciendo una clara referencia al fuerte héroe.



Posteriormente, aprovechó para expresar su opinión si Disney no lo incluye en el reparto de esta producción.

“Si no me ponen en esa [película], no tienen un pelo en el culo”.



Tras su declaración, el actor se rió y comentó que, gracias a las dos cámaras que estaban grabándolo, se podía editar sus comentarios previos. No obstante, la producción de WIRED dejó esta divertida expresión de DeVito en el video final.

La especial conexión que existe entre Filoctetes y Danny DeVito, la cual se remonta 25 años atrás con el estreno de ‘Hércules’ en 1997; el gran parecido que comparte el actor con su personaje animado y los deseos de los fans por verlo en este live-action son factores que podrían tener peso en Disney para que sí elegirlo como el responsable de ser Filoctetes.

Además, esta no sería la primera experiencia de Danny DeVito en un live-action de Disney. En 2019, el actor de ‘Matilda’ debutó en este tipo de producciones con ‘Dumbo’.

En esta película, inspirada en el filme animado de 1941, DeVito dio vida a Max Medici, el maestro de ceremonias y propietario del Circo de los Hermanos Medici.



Y a ti, ¿te gustaría que Danny DeVito estuviera en el live-action de ‘Hércules’? ¿Crees que otro actor sería mejor para interpretar a Filoctetes? Compártenos tu opinión en los comentarios.