Editaron el trasero de Bryce Dallas Howard en 'Jurassic World', según fans: no están contentos

La actriz estadounidense Bryce Dallas Howard se unió a la franquicia de 'Jurassic World' en 2015 y este 2022, se le pudo ver en la última cinta de la saga llamada ‘Jurassic World: Dominion' , la cual contó con parte del elenco original de ‘Jurassic Park’.

Su papel como Claire Dearing, la ex trabajadora de un parque temático de dinosaurios, se volvió muy importante y lo ha repetido en tres ocasiones distintas.

Si bien en su momento dicho personaje generó polémica por aparecer corriendo en cada escena de la primera cinta de 'Jurassic World' con tacones, el pasado 5 de julio fue el centro de atención por un detalle que nadie había notado hasta ahora.

El trasero de Bryce Dallas Howard fue alterado en un pograma de computadora

En redes sociales algunos internautas compartieron cómo se percataron que en uno de los posters promocionales de la cinta de dinosaurios que se estrenó hace 6 años, el trasero de Bryce Dallas Howard había sido reducido de manera considerable mediante Photoshop.

Esto comenzó a generar molestia entre los internautas quienes externaron sus diversos puntos de vista acerca del tema.



Aunque ambas fotografías tienen un año de diferencia entre sí, ya que la de la derecha fue tomada en 2016 durante el 5º evento anual Reel Stories en Hollywood, California, la acción fue condenada por el Internet, pues la figura de la actriz es más curvilínea.

Algunos se dieron a la tarea de modificar el poster, resaltar el abrupto cambio que tuvo y colocar en su lugar la silueta comparada, donde Bryce Dallas portaba un vestido azul ajustado, lo cual terminó por gustarle más a los fans.

La actriz Bryce Dallas Howard fue defendida por sus fans

Los comentarios defendiendo a la figura de la actriz se hicieron notorios y dejaron en claro lo negativo que es para la sociedad las modificaciones corporales vía Photoshop, especialmente las mujeres jóvenes.

"Bryce Dallas es el claro ejemplo de que aún no se toma en serio el body positive, ver un cuerpo alterado puede cambiar la perspectiva de las mujeres", "No sé a quién se le ocurrió alterar su trasero, pero no es un buen mensaje para las niñas y mujeres" u "Odio que la sociedad aún le pida a las mujeres ser flacas, dejen todos los cuerpos en paz" son algunas posturas que se pueden leer en redes sociales.

Otros alabaron su físico y confesaron que ellos jamás modificarían su cuerpo con Photoshop bajo ninguna circunstancia porque es perfecta.

También diversos titueros aseguraron que Bryce Dallas es una actriz que sube y baja de peso con regularidad, pero eso no tiene nada de malo y su imagen no debería ser cambiada de forma digital por decisión de otras personas.

Bryce Dallas Howard habló en el pasado sobre la percepción del cuerpo

En una entrevista para DailyNews hecha en 2016, Bryce Dallas Howard reveló que la visión del cuerpo femenino es muy superficial y debe cumplir ciertos estándares para ser admirados.

"En la cultura en la que vivimos, existe un acuerdo generalizado y compartido de que hay un cierto tipo de cuerpo para admirar y en realidad no se basa en nada real o sustantivo… es algo verdaderamente superficial. , y eso tiene un costo".



Hasta el momento Universal Pictures, responsable de la saga de 'Jurassic World' o la actriz han dado alguna declaración al respecto.