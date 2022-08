A Bryce Dallas Howard le pagaron menos que a Chris Pratt por ‘Jurassic World’: así la ayudó él

En julio del 2022, por ejemplo, varios fans aseguraron en Twitter que la producción de ‘Jurassic World’ editó el trasero de Bryce Dallas Howard en el poster promocional de la primera entrega de la saga.

Según comentaron en la red social, redujeron el tamaño de esta parte de su cuerpo, aunque se desconocen las razones detrás de la decisión.

Sin embargo, esta no fue la única injusticia que la actriz que le dio vida a Claire Dearing vivió en las famosas películas de dinosaurios.

Bryce Dallas Howard denunció que Chris Pratt ganó mucho más que ella en las películas de ‘Jurassic World’

En mayo del 2018, la revista Variety hizo públicos los salarios de algunos actores de Hollywood, entre los que se encontraban los coprotagonistas de ‘Jurassic World’. Según su reporte, Chris Pratt recibió un pago de 10 millones de dólares por la entrega de ‘Fallen Kingdom’, mientras que el salario de su coprotagonista, Bryce Dallas Howard, fue de 8 millones de dólares. Es decir, había una diferencia de 2 millones de dólares entre los compañeros de cámaras.

Ahora, la intérprete habló sobre el tema en una entrevista exclusiva con el medio Insider publicada este 15 de agosto.

“Me pagaron mucho menos de lo que decían los informes, mucho menos”, aseguró.



Según relató, las negociaciones de su salario se hicieron en el 2014, cuando “era un mundo completamente diferente” y ella “estaba en una gran desventaja”.

Lamentablemente, firmó su contrato por la trilogía completa, de manera tal que no tuvo oportunidad de renegociar su pago después.

Chris Pratt hizo algo para subsanar las diferencias salariales con Bryce Dallas Howard

Lo que sí hizo la estrella de ‘Jurassic World’ fue hablar con su coprotagonista de su diferencia salarial y su reacción fue de total apoyo.

“Cada que había una oportunidad de mover la aguja en cosas que no se habían negociado previamente, como un videojuego o una atracción de parques de diversión, me decía literalmente: ‘Tú no tienes que hacer nada. Yo voy a hacer toda la negociación. Vamos a cobrar lo mismo, y no tienes que preocuparte por esto, Bryce’”, reveló la actriz.



Fue precisamente gracias a la intervención de Chris Pratt que Bryce Dallas Howard ha podido ganar más dinero por los videojuegos o atracciones de parques de diversiones que por las mismas películas.

“Lo quiero mucho por haber hecho eso. De verdad, porque me han pagado más por ese tipo de cosas que por la película", concluyó la estrella.