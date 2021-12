Actores que lucharon por las condiciones laborales de sus compañeras: no se quedaron callados

A pesar de los avances de la sociedad en lo que se refiere a igualdad de género, todavía hay mucho por hacer, sobre todo en cuestiones de condiciones laborales y salarios.

Entre junio del 2015 y junio del 2016, el actor mejor pagado del mundo ( Dwayne Johnson) recibió 20 millones de dólares más que la actriz mejor pagada del mundo ( Jennifer Lawrence), de acuerdo con la revista Vanity Fair.



En el 2015, justo después de que los archivos de Sony fueran hackeados y se revelara el salario de varias estrellas, pronunció un discurso para protestar que ganaba considerablemente menos que sus coestrellas masculinas en 'American Hustle'. Meryl Streep y Viola Davis también se han enfrentado a las injusticias laborales en Hollywood desde hace años.

Afortunadamente, algunos famosos han mostrado su empatía y se han pronunciado en varias ocasiones para pedir las mismas condiciones y salarios justos para todas las celebridades de Hollywood por igual.

Chadwick Boseman

Sienna Miller reveló para la revista Empire, poco tiempo después de la muerte de Chadwick Boseman, que el actor donó parte de su sueldo en '21 Bridges' para que ella recibiera un pago justo.

"Esta fue una película de bastante presupuesto y sé que todo el mundo comprende la disparidad salarial en Hollywood, pero pedí un número que el estudio no pudo obtener", dijo Miller.

“Chadwick terminó donando parte de su salario para alcanzar la cifra que había pedido. Dijo que eso era lo que me merecía que me pagaran”

John Boyega

Después del estreno de 'Star Wars: The Last Jedi', Kelly Marie Tran fue víctima de acoso y mensajes de odio en sus redes sociales. Su compañero John Boyega salió en su defensa desde su cuenta de Twitter:

“Si no les gusta ‘Star Wars’ o los personajes, comprendan que hay personas a cargo de las decisiones, por lo que acosar a las actrices no cambiará nada”

Benedict Cumberbatch

La estrella de 'Doctor Strange' explicó en una entrevista a Radio Times en el 2018 que su forma de atacar a la brecha salarial es no aceptar ningún papel sin estar seguro antes que su compañera protagonista recibiera el mismo pago que él.

“Preguntaré lo que se le paga a las mujeres y si a ella (coprotagonista) no se le paga lo mismo que a los hombres, yo no lo haré"

“La igualdad salarial es uno de los principios centrales del feminismo”, agregó Cumberbatch.

Will Smith

El protagonista de King Richard, puso parte de su salario para que Saniyya Sidney y Demi Singleton (sus co estrellas) y el resto del elenco tuvieran un pago justo por su trabajo.

De acuerdo a una entrevista con The Hollywood Reporter, Singleton aseguró que Smith hizo lo posible para que ellas y sus compañeros se sintieran a gusto, les dio regalos e incluso algunos consejos de actuación.

Los actores de 'The Big Bang Theory'

En el 2017, las cuatro estrellas masculinas de 'The Big Bang Theory', Jim Parsons, Johnny Galecki, Kunal Nayyar y Simon Herlberg estaban ganando aproximadamente un millón de dólares por episodio, mientras que Mayim Bialik y Melissa Rauch solo recibían 200 mil dólares.

Reconociendo el valor del trabajo de sus compañeras, los cuatro actores y Kaley Cuoco (quien ganaba lo mismo que ellos) acordaron recortar su salario en 100 mil dólares para que sus compañeras pudieran ganar 450 mil dólares por episodio, de acuerdo a Huffington Post.

Bradley Cooper

Después del discurso de Jennifer Lawrence, Bradley Cooper se comprometió a asociarse con sus futuras coprotagonistas para negociar sus contratos, con el objetivo de garantizar un pago equitativo.

En una entrevista con Reuters, el actor aceptó que se molestó al enterarse que su pareja, Amy Adams, recibió un salario considerablemente menor al de sus compañeros, Jeremy Renner y Christian Bale.

Jason Momoa

Durante una entrevista con Dax Shepard en su podcast Armchair Expert, Emilia Clarke explicó que Jason Momoa ayudó para que las escenas de sexo en 'Game of Thrones' no fueran una experiencia desagradable para la actriz, quien en ese entonces tenía 23 años.

"Me cuidó en un entorno en el que no sabía que necesitaba que me cuidaran. Jason era un actor experimentado que había hecho un montón de cosas antes de llegar a 'Game of Thrones'”



El actor siempre procuró que Emilia Clarke se sintiera cómoda y contestaba todas las dudas que tuviera acerca de ese tipo de escenas.