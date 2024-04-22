Jennifer Lawrence se sintió culpable por filmar una escena con Chris Pratt: “¿Qué he hecho?"

Video Dramas de 'Los juegos del hambre': Jennifer Lawrence casi mata a Josh Hutcherson por accidente

Fue en 2015 que se estrenó la última película de ‘Los Juegos del Hambre’, ‘ Sinsajo Parte II’, por ello Jennifer Lawrence comenzó a trabajar en otro tipo de películas, como ‘Passengers’.

Jennifer Lawrence habló de la filmación de una escena con Chris Pratt Imagen Getty Images/Columbia Pictures

Jennifer Lawrence se sintió culpable por filmar una escena con Chris Pratt

Jennifer Lawrence, reconocida actriz de Hollywood, reveló en una entrevista la angustia que experimentó al filmar una escena con Chris Pratt en la película ‘Passengers’, la cual se estrenó en 2016, justo después de que concluyó la franquicia de ‘Los Juegos del Hambre’.

En noviembre de 2015, durante una mesa redonda organizada por el sitio especializado The Hollywood Reporter con varias actrices, la ganadora del premio Oscar habló sobre su experiencia de grabar la escena íntima con Pratt y todo lo que pasó antes, durante y después de la filmación.

Lawrence confesó que se embriagó para afrontar la incomodidad de la escena, siendo esta la primera vez que se enfrentaba a una situación de este tipo en su carrera, pero eso no la ayudó a calmar sus nervios, ya que se sentía culpable de besar a un hombre casado.

“Me embriagué mucho, mucho. Pero luego eso me generó más ansiedad cuando llegué a casa porque pensé: ‘¿Qué he hecho?.’ Y él estaba casado e iba a ser mi primera vez besando a un hombre casado, y la culpa es el peor sentimiento en tu estómago. Y sabía que era mi trabajo, pero no podía decirle eso a mi estómago”, explicó.



La actriz compartió a Cate Blanchett, Kate Winslet, Jane Fonda, Helen Mirren, Carey Mulligan, Brie Larson y Charlotte Rampling que para calmarse, antes de grabar dicha escena, le marcó a su madre, quien le aseguró que no estaba haciendo nada malo y que todo era parte de su trabajo.

“Simplemente estaba muy vulnerable. Y no sabes lo mucho que era. Quieres hacerlo de verdad, quieres que todo sea de verdad, pero luego... Eso fue lo más vulnerable que he estado”, añadió.

¿De qué se trata ‘Passengers’, la película que protagonizaron Jennifer Lawrence y Chris y Chris Pratt?

La película ‘Pasajeros ‘ se desarrolla en el año 2085, donde la nave espacial Avalon transporta a 5 mil colonos y 258 miembros de la tripulación en un viaje de 120 años hacia Homestead II, un nuevo planeta habitable.

Jim Preston (Chris Pratt) es un mecánico que despierta 90 años antes de lo previsto debido a una falla en su cápsula de hibernación.

Atrapado en la soledad y con la perspectiva de morir solo, Jim decide despertar a otro pasajero: Aurora Lane (Jennifer Lawrence), una escritora que viaja a Homestead II en busca de un nuevo comienzo.

Chris Pratt y Jennifer Lawrence en la película 'Pasajeros' Imagen Columbia Pictures



Al principio, Aurora se enfurece con Jim por haberla despertado, pero poco a poco ambos comienzan a desarrollar una fuerte conexión. Juntos, exploran la nave espacial, se enamoran y enfrentan los peligros que amenazan con destruir su viaje.

