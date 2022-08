Chris Pratt fue criticado por su nueva serie, 'The Terminal List': el director lo defendió

Chris Pratt es parte de los integrantes de Marvel que han sido cancelados por sus escándalos. Tras el estreno de su más reciente serie en Amazon Prime, ‘The Terminal List’, el actor ha vuelto a causar controversia.

‘The Terminal List’: así es la nueva serie de Chris Pratt



El 1 de julio de 2022 se estrenó a través de Amazon Prime Video ‘The Terminal List’, serie protagonizada por Chris Pratt, cuya historia se basa en el libro homónimo de Jack Carr.



Su historia sigue a James Reece, un miembro de los Navy SEAL del Ejército de los Estados Unidos cuyo pelotón es asesinado en una emboscada durante una misión en Siria. Es así como el personaje de Pratt regresa a su hogar, donde se cuestiona en repetidas ocasiones los hechos que rodearon dicha tragedia.

Es así como descubrirá que hay fuerzas conspirando en su contra, por lo que decidirá vengarse de los responsables de la muerte de su pelotón a través de las habilidades que aprendió a lo largo de casi dos décadas de estar en la guerra.

Así reaccionó la crítica a ‘The Terminal List’ de Chris Pratt



A pesar de que esta serie de Amazon Prime promete ser un parteaguas en la carrera de Chris Pratt, no ha sido del agrado de la crítica especializada.

Daniel Fienberg de The Hollywood Reporter la describió como “un trozo de carne roja seca e insípida”, mientras que Benjamin Lee de The Guardian se refirió a ella como “un thriller militar anticuado y soso con poca intriga o emoción”.

Incluso Nick Allen, de rogerebert.com acusó a la serie de estar repleta de “patrioterismo en su máxima expresión”:

“La irrelevante actuación de Pratt no sirve de mucha ayuda a este perturbador show (…) Estrenada justo a tiempo para el 4 de julio, “La lista final” es patrioterismo en su máxima expresión y de los peores”.



Jack Carr, escritor del libro en el que se basa ‘The Terminal List’ y productor ejecutivo de la serie de Amazon Prime Video, reaccionó, en una entrevista con Fox News a las malas críticas que el programa y la actuación de Chris Pratt obtuvieron:

“No lo hicimos para los críticos. Lo que es importante para mí y para Chris Pratt fue que hicimos algo que les hablaría a los miembros de las fuerzas armadas que bajaron el rango en los últimos 20 años para que pudieran sentarse y decir: 'Estos muchachos trabajaron e hicieron un espectáculo, eso me habla'”.

Así reaccionaron los fans a ‘The Terminal List’ de Chris Pratt



La crítica especializada no ha sido la única que ha opinado sobre la nueva serie de Chris Pratt, pues el público también ha dictado su veredicto a través de comentarios en redes sociales.

Por lo general ‘The Terminal List’ fue bien recibida entre la audiencia. Incluso se ha llegado a pedir que se estrene una segunda temporada de la serie:

“Sé que lo he dicho varias veces, ¡pero The Terminal List es una serie excelente! Entonces, Chris, ¿cuándo podemos esperar la temporada 2? ¿Ya empezaste a filmarlo? No puedo esperar bien hecho en una historia genial que se ha puesto en la pantalla de televisión de una manera increíble @prattprattpratt”



Otro usuario destacó la buena actuación de Pratt, pues considera que es la mejor interpretación que se le ha visto a lo largo de toda su carrera:

Sin embargo, no todo el público se mostró fascinado por la serie de Chris Pratt. Un usuario destacó que fueron muchos los cambios que se le hicieron con respecto a la historia del libro:

“Es raro. No siguieron el libro en absoluto. Agregaron personajes y me costó separar la película del libro. Seguí confundiéndome. Me gustó mucho el libro, pero no estoy seguro si es por eso que no estaba loco por la serie. Se cambió mucho”.



Un usuario se mostró sarcástico respecto a la serie de Chris Pratt, pues mencionó que está llena de “masculinidad tóxica en su máxima expresión”

“¡'La lista terminal' fue increíble! Masculinidad tóxica en su máxima expresión. Necesitamos más de esta basura alfa”