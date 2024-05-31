'Bridgerton': ¿Qué tanto dinero tienen en realidad y por qué se hicieron ricos?

Video De qué viven y por qué son ricos los Bridgerton, ¿la Reina les regaló su fortuna?

La serie de Netflix ha regresado con una nueva temporada, y esta vez se centra en la evolución de Penélope Featherington, quien ha decidido conseguir un marido para poder irse de su casa y alejarse de su familia, así como su romance con el amor de su vida, Colin Bridgerton.

Pero fanáticos de la serie se han cuestionado, más allá del romance, sobre la economía de la familia y cuánto dinero tienen en realidad.

¿Cuánto dinero tendrían los Bridgerton si hubieran existido en la vida real?

Expertos han estimado el patrimonio neto de los personajes si existieran en la actualidad. ¡Es fascinante ver cómo se comparan las fortunas de los personajes con las de figuras históricas y contemporáneas!

'Bridgerton' Imagen Netflix

La serie ha sido renovada para una cuarta temporada con la segunda parte de la tercera por estrenarse el próximo 13 de junio, y seguirá explorando las complejidades económicas y sociales de la era victoriana. ¡Es un momento emocionante para los fanáticos de la serie y para aquellos que disfrutan de la historia.

El Príncipe Friedrich, uno de los pretendientes de Daphne, tendría aproximadamente 1.5 mil millones de euros, comparable al Príncipe Albert von Thurn und Taxis.

Los reyes ficticios, la Reina Charlotte y el Rey George, se estima tendrían entre 300 y 400 millones de euros, reflejando la fortuna de las monarquías modernas. Mientras que Genevieve Delacroix, la modista, tendría 316 millones gracias a su exclusiva clientela y marca.

'Bridgerton' Imagen Netflix

Incluso personajes como Will Mondrich, el boxeador amigo del Duque, han mejorado su posición, con un patrimonio de 37 millones por poseer un club. Y los protagonistas, el Duque y Duquesa de Hastings, tendrían 48 millones, mostrando la riqueza de su título.

Estas estimaciones, basadas en comparaciones históricas y datos actuales de personas o marcas que tienen los mismos títulos o tipo de negocios, ofrecen una fascinante mirada a la complejidad económica y social de la época, reimaginada con un toque moderno en la serie.

Hermanos Bridgerton Imagen Netflix