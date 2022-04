Las frases más románticas de ‘Bridgerton’ que nos hicieron suspirar, ¿cuál es tu favorita?

La serie de Netflix, ‘Bridgerton’ (2020) ha dejado enamorados a sus fans con sus dos temporadas, las cuales están basadas en las historias de amor de los libros de la escritora Julia Quinn.

Y cada historia de la autora tiene frases que sin duda han hecho que se nos derrita el corazón y que han marcado historia.

Sigue leyendo para conocer las frases más significativas de las novelas y de la aclamada serie.

Primera temporada y primer libro: ‘El Duque y yo’

La trama comienza con el amor de Simon y Daphne, quienes se llevaron varios de los momentos más románticos.

# 1 A veces el amor no está con quien quisiéramos y Anthony se lo dice a Daphne

Como se vio en la serie, Anthony es el hermano mayor que debe encargarse de encontrar al hombre perfecto para sus hermanas, por ello siempre estaba aconsejando a Daphne.

Ya desde la primera parte nos anunciaban que nos iba a robar el corazón.

“Algunos no están destinados a estar juntos, sin importar cuánto deseemos que la situación sea distinta”.

# 2 Simon y Daphne no sólo se enamoraron, se volvieron los mejores amigos

Así que cuando apresuraron su boda, incluso sintiéndose presionados por la situación, sus verdaderos sentimientos relucieron. Esta frase la dice el duque de Hastings a la reina.

“Conocer a una mujer hermosa es una cosa, pero conocer a tu mejor amiga en el cuerpo de la mujer más hermosa es algo muy distinto”.

# 3 La serie no sólo tuvo momentos románticos, también dio otras lecciones

Pese a que Eloise y Daphne no podían ser más diferentes, ésta última solía contagiar de optimismo y esperanza a su hermana menor.

“Puede que la vida tenga los giros más oscuros que los que nos dijeron que tendría, aún así siempre habrá luz al final”.

# 4 Nos enseñaron que está no ir por el mismo camino que todos, quienes nos aman nunca nos dejarán

Aún hay mucho que resolver con estas hermanas, pero su amor nunca se puso en duda.

“Sé que somos muy distintas, pero hay algo que, si compartimos, la certeza de que tú forjaras tu propio camino, sin importar nada”.

# 5 Simon guardaba todo el amor que sentía por Daphne

Y si te quedaste con ganas de más frases de Daphne Bridgerton y Simon Basset, te contamos algunas que no se vieron en la serie (sólo quienes leyeron el libro las conocen).

‘‘De modo que besarla se convirtió en un asunto de supervivencia. Era muy sencillo. Si no la besaba, si no la devoraba, moriría’’.

# 6 Lady Whistledown sobre el romance entre el duque Simon y la mayor de los Bridgerton

En el mismo escrito Lady Whistledown narra una escena entre Simon y Daphne.

“Y pensó: ¿y si lo besaba? ¿Qué pasaría si se adentraran en el jardín, levantara la cara y dejará que sus labios tocaran los de ella? ¿Vería él lo mucho que lo quería? ¿Vería lo mucho que podría llegar a quererla? Y a lo mejor, solo a lo mejor, vería lo feliz que lo haría”.

La segunda temporada y el libro: 'El Vizconde que me amó'

Eso sí, algunos creen que Anthony y Kate superaron las escenas románticas de la primer parejita, ¿crees lo mismo?

# 7 Anthony muestra su lado romántico

Ver al vizconde tan vulnerable hizo que muchas se enamoraran perdidamente de él.

'Soy un caballero, mi padre me crió para actuar con honor, pero ese honor pende de un hilo que se vuelve más precario con cada momento que paso en tu presencia. Eres la ruina de mi existencia y el objeto de todos mis deseos.'

# 8 Un amor polémico y muy emocionante

Definitivamente, Anthony es el rey del romance en la serie.

La serie supo cómo hacer sufrir a la audiencia, debido a que su romance se culminó hasta el último capítulo.

“Jamás conocí a alguien como usted, me enloquece lo mucho que usted me consume. (...) Y aún así en lo único que puedo pensar y por lo que puedo respirar es usted. ¿Cree que quiero estar así? ¿Conteniendo mis pensamientos de que sólo deseo estar con usted, huir con usted y desear ceder a mis más impuros deseos por mucho que tenga que recordarme a mí mismo que soy un caballero y usted una dama? Ese olor sigue conmigo grabado en mi mente desde aquella noche del baile en aquella terraza”.

# 9 Fue amor a primera vista

Para alguien que no huía del romance, el vizconde se llevó los mejores momentos.

“La amo, la he amado desde el momento de la carrera en el parque, la he amado en cada baile, en cada paseo, estando juntos, estando separados. No tiene que aceptarlo, no tiene que admitirlo, ni siquiera permitirlo y no lo hará, pero debe saberlo. En su corazón debe sentirlo porque yo lo siento. La amo”.

# 10 Para Anthony Bridgerton el amor se trata de encontrar a una mujer que te haga ser una mejor persona

Y los libros no se quedan atrás, algunas de las mejores frases, según los fans, faltaron.

‘‘El amor no tiene que ver con tener miedo a que te lo arrebaten. El amor tiene que ver con encontrar a la persona que te llene el corazón, que te hace ser una persona mejor de lo que nunca soñaste ser. Tiene que ver con mirar a tu mujer a los ojos y estar convencido hasta lo más hondo de que ella es, sencillamente, la mejor persona que has conocido’’.

# 11 La declaración de Anthony a Kate Sharma que te dejará sin aliento

Otra frase que se encuentra en el libro, ¿te habría gustado verla en la serie?

‘‘Te deseo. Me muero por ti. De noche no puedo dormir por culpa de mi deseo por ti. Incluso cuando no me caías bien, te deseaba. Es la cosa más demencial, arrebatadora, deplorable sí, pero es así. Y si oigo un solo disparate más saliendo de tus labios, tendré que atarte a la cama y convencerte a mi manera, lo intentaré de mil formas hasta que de una vez por todas te entre en ese cráneo estúpido que eres la mujer más hermosa y deseable de Inglaterra, y si los demás no se dan cuenta es que son una pandilla de necios’’.