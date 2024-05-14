'Dune Prophecy': la nueva serie que mostrará los inicios de la secta Bene Gesserit

Video Dune 1984: Así fue la primera película inspirada en los libros ¿mejor que la de Thimotée Chalamet?

'Dune' es uno de los libros de ciencia ficción más famosos y su adaptación al cine en 2021, protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya, fue un gran éxito, logrando que su secuela 'Dune: Part Two' recaudara más de 630 millones de dólares en la taquilla mundial.

Aunque la tercera entrega adaptará la segunda novela de la saga, 'Dune Messiah', hay otra noticia para los aficionados a universo de 'Dune, es decir el desarrollo una nueva serie.

Timothée Chalamet y Austin Butler en 'Dune 2' Imagen Warner Bros.

'Dune: Prophecy' se centrará en los orígenes de las Bene Gesserit

PUBLICIDAD

Según un informe del portal 'Variety', la idea se estaba concretando desde 2019 bajo el título 'Dune: The Sisterhood', pero ahora será conocida como 'Dune: Prophecy' y se basará en la novela 'Sisterhood of Dune' escrita por Brian Herbert y Kevin J. Anderson.

Un dato destacado es que, si la serie sigue fielmente los libros, estará ambientada diez mil años antes de la ascensión de Paul Atreides, el personaje central de las recientes películas de Denis Villeneuve.

La trama seguirá la historia de dos hermanas de la familia Harkonnen, quienes lucharán por establecer la secta conocida como Bene Gesserit, que ha tenido una relevancia considerable en 'Dune', al inmiscuirse dentro de la política y los lazos matrimoniales entre las grandes casas.

Por ejemplo, en la primera entrega, el príncipe Paul se encuentra con la Reverenda Madre Superiora, la líder de las Bene Gesserit, quien pone a prueba los poderes del protagonista.

Imagen Warner Bros.



Aunque por el momento no hay detalles sobre cuándo podría estrenarse o una sinopsis oficial, se especula que los capítulos mostrarán el plan para crear al Kwisatz Haderach, el primer hombre que pueda aprender los poderes de las Bene Gesserit, y plasmar el inicio del conflicto entre las casas Harkonnen y Atreides, cuya rivalidad ha sido significativa durante años.

'Dune: Prophecy' contará con un elenco destacado, incluyendo a Emily Watson, Tabu, Olivia Williams, Travis Fimmel, Johdi May, Mark Strong, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka y Faoileann Cunningham, entre otros.

¿Quienes son las

Bene Gesserit y por qué son importantes en la historia de 'Dune'

El grupo de las Bene Gesserit es conocido en 'Dune' por sus habilidades en técnicas de control corporal, manipulación psicológica y meditación, que utilizan para su conveniencia. Un rasgo distintivo es que solo las mujeres pueden pertenecer a esta secta, ya que son las únicas con la capacidad de manejar estos poderes.

PUBLICIDAD

Las Bene Gesserit poseen un control total sobre su cuerpo, lo que les permite gestionar aspectos como el flujo sanguíneo, la frecuencia cardíaca, los órganos internos y la fertilidad. Gracias a este dominio, pueden elegir el sexo de su descendencia y neutralizar cuerpos extraños, lo que las hace inmunes a los venenos. Además, destacan por sus habilidades en el combate cuerpo a cuerpo, en las que no tienen igual.

Un dato curioso es que Denis Villeneuve explicó en 2019 por qué es importante mostrar a detalle la historia de las Bene Gesserit y cómo ayudaría a entender mejor este mundo de ficción.

Imagen Warner Bros.

"Las Bene Gesserit siempre han sido fascinantes para mí", dijo Villeneuve. "Centrar una serie en torno a ese poderoso orden de mujeres parecía no sólo relevante e inspirador, sino también un escenario dinámico para la serie de televisión".



'IMDb' menciona que, por el momento, se planea que 'Dune: Prophecy' tenga 6 capítulos en su primera temporada y esté a cargo de la empresa de streaming Max, aunque aún falta elegir al director del proyecto.