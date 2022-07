Batman podría aparecer en 'Aquaman 2': ¿cómo sería la historia, según los cómics de DC?

Si bien Ben Affleck estaba feliz por no volver a ser Batman , parece que algo lo hizo cambiar de opinión y que no se limitará a un cameo en 'The Flash',pues podría aparecer en la nueva aventura de Aquaman.Pero antes de que sigas,: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.