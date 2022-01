Ben Affleck se siente feliz por no volver a interpretar a Batman y reveló sus motivos

Ben Affleck por fin habló acerca de su próxima salida de DC y del personaje de Batman. El actor estadounidense se puso la capa del murciélago por primera vez en 'Batman V Superman: Dawn of Justice' del 2016, para después tener una pequeña aparición en 'Suicide Squad'.

Antes de volver a darle vida al murciélago en 'Justice League', Ben Affleck estaba preparando lo que sería la primera película en solitario de Batman para el Universo Extendido de DC, en la cual no solo sería el protagonista, sino también el guionista y director.

De hecho, en las escenas post créditos de 'Justice League', apareció el personaje que sería el villano de su película: Slade Wilson, mejor conocido como Deathstroke.

Lamentablemente para el actor y para los fans, la versión de Ben Affleck de Batman nunca será una realidad, ya que el proyecto fue reconstituido con Matt Reeves en la dirección y Robert Pattinson en el papel protagónico.

¿Por qué Ben Affleck dejó el papel de Batman?

En una entrevista con el 'New York Times' en julio del 2020, Affleck afirmó que él había renunciado al proyecto porque había perdido el interés y un personaje así merecía a alguien con más pasión.

Desde ese tiempo no había dado más detalles al respecto, hasta una nueva entrevista en enero del 2022, pero ahora para el 'LA Times', en donde reveló sus motivos para colgar la capa.

Además que querer que la cinta estuviera en manos de alguien más comprometido, insinuó que su edad también pudo ser un factor en su decisión.

“Me imaginé dirigiendo Batman y pensé: 'No voy a ser feliz haciendo esto. La persona que hace esto debería amarlo'. Se supone que siempre debes querer estas cosas, y probablemente me hubiera encantado hacerlo a los 32 o algo así”

“Pero fue el punto en el que comencé a darme cuenta de que no valía la pena. Es maravilloso poder reorientar tus prioridades y ahora que tengo más experiencia, me siento a gusto con mi decisión”

Afortunadamente para los fans, las escenas de Batman que más le gustaron a Ben Affleck son las que saldrán en 'The Flash', la película del velocista escarlata que saldrá en el 2022, de acuerdo a una entrevista que tuvo para 'The Herald Sun'.

La mala experiencia de Ben Affleck en 'Justice League'

Además de los motivos que dio el actor en las entrevistas, es posible que la mala experiencia que vivió en 'Justice League' también haya sido un factor determinante para alejarse del personaje.

Durante la entrevista con 'LA Times', el actor reveló que filmar 'Justice League' fue una experiencia horrible para él, debido a problemas que tuvo en su vida privada y por cuestiones de la filmación.

Mientras se filmaba la película, Affleck estaba pasando por su divorcio con Jennifer Garner, además de que Zack Snyder tuvo que salir del proyecto por una tragedia familiar, por lo que tuvo que ser sustituido por Joss Whedon.

“Fue 'Justice League' el punto más bajo para mí. Esa fue una mala experiencia debido a un conjunto de cosas: mi propia vida, mi divorcio, estar demasiado lejos, mi agenda, la tragedia personal de Zack y las re filmaciones con un nuevo director”

“Simplemente fue la peor experiencia. Fue horrible. Era todo lo que no me gustaba de esto. Ese se convirtió en el momento en el que dije: 'Ya no haré esto'. Ni siquiera se trata de que 'Justice League' fuera tan mala. Porque podría haber sido cualquier cosa.