Bella Thorne fue sexualizada de niña: un director le hizo pasar un desagradable momento

Bella Thorne ha protagonizado películas que no son para niños luego de ser una 'chica Disney', pues ya dejó atrás su papel como la tierna CeCe Jones en el programa infantil ‘Shake It Up’.

Fuera de su carrera profesional, la actriz ha dado nuevamente de qué hablar, pues reveló que fue sexualizada por un director cuando era solo una niña.

Bella Thorne confesó haber sido sexualizada cuando era niña



En entrevista en el podcast de Emily Ratajkowski ‘High Low With EmRata’, la actriz y cantante Bella Thorne reveló algunos momentos incómodos que han rodeado su carrera profesional.

Principalmente, dio a conocer que cuando tenía 10 años perdió un papel debido a que un director aseguró que ella le había “coqueteado” durante su presentación. La actriz se mostró molesta al recordar el momento, sobre el cual explicó:

"Un director me dio su opinión una vez cuando yo tenía 10 años. El director de casting llamó a mi agente y él llamó a mi madre, y me dijeron: 'Ella no va a seguir adelante porque el director sintió que estaba coqueteando con él’ y eso lo hizo sentir 'incómodo'".



Este suceso ocurrió 3 años antes de que la actriz obtuviera su papel protagónico en la serie de Disney Channel ‘Shake It Off’, el cual desempeñó de la mano de Zendaya (cuya carrera ha tenido una gran evolución).

A pesar de la excelente oportunidad que encontró después, la actriz (a quien también puedes ver en ‘De mala fama’ gratis en ViX) no pudo evitar mencionar lo incómodo que fue este momento de su trayectoria junto a ese director, sobre el cual decidió omitir su nombre:

"[Fue como] ¡¿Qué diablos estás diciendo?! ¡Me importa una mierda lo que dije! No me importa si digo: '¡Cómeme el coño ahora mismo!' Tenía 10 años. ¿Cómo puedes siquiera pensar eso? Además, en una sesión como esa no puedes decir ni hacer mucho. Haces la escena, dices 'hola' y te vas. No hay tiempo para decir 'déjame sentarme en tu regazo' o ponerte incómodo. ¿De qué diablos estás hablando?”.

Bella Thorne también fue sexualizada por Disney a los 14



Pero este no fue el único momento desagradable que la actriz tuvo que atravesar cuando era solo una niña.

Durante la misma entrevista la actriz confesó que casi la despidieron de Disney Channel cuando tenía 14 años. ¿La razón? Sencillamente porque fue fotografiada usando un bikini en la playa.

Thorne narró que estaba disfrutando de sus vacaciones cuando unos fans le tomaron fotos. Inmediatamente se hicieron virales y la metieron en problemas con la empresa:

"Una vez casi me despiden de Disney Channel porque tenía 14 años y vestía un bikini en la playa. Este estilista con el que fui me puso una cadena decorativa que es como una cadena para el cuerpo. ¿No sé? No me importa. Había un fan, me sacaron una foto en la playa. Casi me despiden. Estaba en todos los medios, era literalmente viral en ese momento. Fue, '¿Cómo se atreve esta niña a hacer esto? Esto es tan repugnante'".



Pero eso no fue todo, sino que en Disney le dijeron que no debía volver a ser vista vestida de esa forma, a pesar de que lo único que hizo fue vestir como cualquier otra niña de 14 años lo habría hecho en la playa.

“Me dijeron: ‘oye, estamos recibiendo mucha atención por esto. Todo el mundo está enfadado por esto porque estás en bikini en la playa, por lo que ahora debes asegurarte de salir con pantalones cortos y una camiseta holgada la próxima vez que vayas a la playa’”