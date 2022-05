Amanda Seyfried fue agredida por su papel en ‘Mean Girls’: “fue simplemente asqueroso”

Algunas de ellas son ‘Mamma Mia!’ en 2008, donde dio vida a Sophie Sheridan. Después hizo las películas de romane ‘Dear John’ y ‘Cartas a Julieta’. También se le pudo ver en ‘Les Misérables’, ‘Ted 2’, ‘Fathers and Daughters’, ‘MammaMia! Here we go again’, ‘You should have left’ y ‘A mouthful of air’. Sin embargo, el papel que marcó su carrera además del de ‘Mean Girls’ fue como Sarah Hernrickson en la serie ‘Big Love’.