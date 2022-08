Alec Baldwin se quejó por perder trabajos luego del accidente en ‘Rust’: Internet respondió

La reacción de Alec Baldwin tras enterarse de la muerte de Halyna Hutchins quedó inmortalizada en un video, pero la tragedia que rodea al set de ‘Rust’ aún no ha concluido.

Alec Baldwin perdió trabajos por el disparo en el set de ‘Rust’



El pasado 20 de agosto, CNN dio a conocer varias declaraciones de Alec Baldwin relacionadas con el caso, entre las cuales mencionó que lo han despedido de varios trabajos por estar involucrado en las investigaciones que rodean la muerte de Halyna Hutchins.

"Me despidieron de otro trabajo ayer. Ahí estaba todo listo para ir al rodaje, subirme a un avión… Llevo meses hablando con estos muchachos y ayer me dijeron que no queremos hacer la película contigo por esto”.

De acuerdo con el medio, Baldwin ha perdido cinco trabajos desde el tiroteo de ‘Rust’. Además, el actor confesó que, de no haber sido por su esposa, Hilaria Baldwin, se habría retirado definitivamente del mundo de la actuación.

"Si no tuviera a mi esposa, no sé dónde estaría ahora... Si no la tuviera, probablemente habría renunciado, jubilado, ido, ya sabes, vendido todo lo que tenía, conseguir una casa en medio de la nada y ya sabes, encontraría algo más que hacer, como vender bienes raíces".



El actor agregó que confía en que las investigaciones del caso concluyan en que todo fue un accidente. Sin embargo, reveló que teme por su seguridad, sobre todo después de que Donald Trump dijera públicamente que creía que el actor había matado a propósito a Hutchins.

Así reaccionó Internet ante las declaraciones de Alec Baldwin



Por una parte, el actor confesó estar pasándola mal por todo lo que desencadenó la tragedia del set de ‘Rust’, donde falleció Halyna Hutchins como consecuencia de un disparo accidental del arma que sostenía Alec Baldwin.

Sin embargo, hay quienes piensan que el actor es responsable de los hechos, por lo que se le recrimina que esté “quejándose” de que no tiene trabajo cuando alguien murió como consecuencia de sus actos, ya sea que fuesen accidentales o no.

"¡Pobre #AlecBaldwin ! ¡Debemos ayudarlo con un GoFundMe, está desesperadamente bajo de efectivo y no puede trabajar porque su arma le disparó a un camarógrafo por sí sola! Por favor envíele ayuda, mucho dinero y ofertas de trabajo. pobre hombre"



Por otra parte, hay quienes destacaron lo narcisista que fue por parte de Baldwin el centrarse en su situación laboral actual cuando hay temas más delicados en los cuales centrarse:

"Realmente es notable lo narcisista que es @AlecBaldwin. Y creo que esto no fue más que un trágico accidente. Pero este nivel de "pobre de mí" es, objetivamente hablando, fascinante. No es un hombre bueno".



Finalmente, hubo un usuario que remarcó el hecho de que mientras que Alec Baldwin ha perdido cinco trabajos, Halyna Hutchins literalmente perdió la oportunidad de participar en cualquier otro proyecto.

"Trabajos perdidos por Alec Baldwin desde el tiroteo: 5 Trabajos perdidos por Halyna Hutchins: Todos ellos. Literalmente todos los trabajos".