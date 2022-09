6 actrices a las que les negaron un papel por ser “demasiado bonitas”: su físico no les ayudó

Así como hay famosos a los que les dijeron que no triunfarían por un rasgo físico, hay algunas actrices que perdieron oportunidades por lo contrario: ser consideradas “demasiado bonitas o sexys”. Te contamos sus historias.

Jennifer Lawrence

En el 2010, la actriz le dio vida a Ree Dolly en la cinta ‘Winter's Bone’. Su trabajo le valió su primera nominación a un premio Oscar, pero estuvo a punto de no obtener este personaje. ¿La razón? Su físico.

En entrevista con ‘Fresh Air’, en diciembre del 2015, la intérprete reveló que en su primera audición, los productores creyeron que era “demasiado bonita” para el papel.

Sin embargo, Jennifer Lawrence no dejó ir esta oportunidad tan fácilmente: se presentó de nuevo en el ‘casting’, pero ahora con los ojos rojos, sin haberse bañado y sin nada de maquillaje.

“Eventualmente ellos dijeron ‘es cierto, ¡no es bonita!’”, comentó en la conversación.

Scarlett Johansson

Si bien la intérprete ha demostrado su habilidad para interpretar prácticamente cualquier rol, fue descartada protagonizar ‘The Girl with the Dragon Tattoo’ en el 2011.

En una entrevista de dicho año con la revista Vogue, el director de la cinta, David Fincher, reveló que Scarlett Johansson audicionó para el rol de la hacker, pero no la consideraron adecuada por su físico:

“Fue una gran audición, te lo digo. Pero la cosa con Scarlett es que no puedes esperar a que se quite la ropa”.



Sin embargo, en marzo del 2017, en entrevista con ‘The Howard Stern Show’, la actriz comentó que, en su momento, el cineasta simplemente le dijo que no creía que pudiera hacer ese papel.

Como sabemos, Rooney Mara fue quien le dio vida a Lisbeth.

Alicia Silverstone

La popular artista de los 90 audicionó para interpretar a Angela Chase en la serie ‘My So Called Life’. Tras la prueba, el productor Ed Zwick estaba convencido de que era ideal para el papel, pero Marshall Herskovitz, otro de los ejecutivos a cargo, no estuvo de acuerdo porque creyó era “demasiado bonita” para un personaje que se iba a enfrentar a temáticas como la adicción a las drogas, acoso escolar y homosexualidad.

Así lo reveló un perfil de Claire Danes, quien se quedó con el protagónico, publicado en septiembre del 2013 en The New Yorker.





Keira Knightley

Al día de hoy es prácticamente imposible imaginar la película ‘Orgullo y prejuicio’ sin la británica como su protagonista, sin embargo, estuvo a punto de quedarse fuera de la misma por ser considerada demasiado atractiva para el rol.

En su visita a 'The Graham Norton Show' en el 2014, la actriz reveló que:

“Joe Wright (el director de la cinta) no me quería en ‘Orgullo y prejuicio’ porque creía que era demasiado bonita”.



En un tono más bromista añadió:

“Después me conoció y me dijo ‘oh, no, así estás bien’”.

Jessica Biel

En el 2005, fue catalogada como ‘La mujer más sexy’ por la revista Esquire, pero dos años después, en el 2007, aseguró que esta etiqueta le había cerrado algunas puertas.

“(Un director) me dijo: 'No busco a la mujer más sexy; busco a la chica de a lado’”, reveló a la revista Elle.

Alison Brie

Antes de participar en la serie ‘GLOW’, la carrera de la actriz se había caracterizado por hacer personajes “pulidos y adorables”, según comentó ella misma en entrevista con Vulture en junio del 2017.

Esto afectó cómo la veían los productores del programa de Netflix en sus audiciones: “no era lo que buscaban”.

No obstante, su deseo por participar en esta producción fue tal que optó por presentarse en las siguientes audiciones sin maquillaje, en ropa deportiva y hasta tiñó su cabello de negro.