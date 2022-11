5 actores y directores que encontraron a sus fans viendo piratería: algunos los perdonaron

Weird Al



El excéntrico músico y actor Weird Al Yankovic tuvo este 2022 una biopic, protagonizada por Daniel Radcliffe, a manera de sátira de este género en donde se exageran muchos de los momentos de su ya extraña forma de ver vivir.

La película 'Weird: The Al Yankovic Story' solo se encuentra gratis en Roku Channel, pero solo dentro de Estados Unidos, por lo que los fans del humorista en otros países deben recurrir a otros medios para verla.

El propio Weird Al en Twitter el 4 de noviembre de 2022 tocó el tema cuando un fan preguntó cómo ver el filme en Australia, a lo que el actor respondió fiel a su estilo con un juego de palabras que la podía piratear.

“Roku está trabajando en eso. En el entretiempo, es por VPN (Muy Probablemente No) que se pueda ver de forma legal. Estoy seguro que tiene un TORRENTE de otras preguntas, pero tengo que irme, lo siento”.



En inglés el VPN se refiere a las aplicaciones o programas que permiten cambiar la geolocalización y así ver contenidos restringidos geográficamente, mientras que los TORRENTS son archivos con los que se suelen descargar películas.

Werner Herzog



El director alemán ha tenido una carrera de casi 60 años en el cine y es conocido por películas famosas como ‘Aguirre’ (1972), ‘Nosferatu’ (1979), ‘Signs of Life’ (1968), ‘Cave of Forgotten Dreams’ (2010) y ‘Jack Reacher’ (2012).

Incluso el cineasta ha incursionado en la actuación y doblaje con papeles en ‘What Dreams May Come’, ‘Metalocalypse’, ‘Rick y Morty’, ‘The Simpsons’ y 'The Mandalorían' en 2019.

En abril de 2019 Werner Herzog dio una conferencia en Suiza y se dijo a favor de la piratería, al asegurar que es la forma más exitosa de distribución mundial que existe.

“Si no consigues (películas) a través de Netflix o la televisión abierta en tu país, entonces la adquieres pirata. No me gusta porque preferiría ganar algo de dinero con mis películas, pero si alguien como ustedes se roban mis películas en Internet o cómo sea, está bien, tienen mi bendición”.

Si quieres algo de Werner Herzog, puedes ver la película ‘Un maldito policía en Nueva Orleans’ en ViX de forma gratuita y en español.

Barry Jenkins



Este director empezó su carrera filmando cortos en 2003 y fue en 2016 cuando alcanzó la fama en Hollywood al estrenar ‘Moonlight’, un drama sobre joven afroamericano gay en un conflictivo barrio de Miami.

La película lo hizo merecedor del Oscar en 2017 por Mejor Guion Adaptado, además de que el filme se llevó el premio de Mejor Película y Mahershala Ali el de Mejor Actor de Reparto.

Pero uno de los reconocimientos del éxito de ‘Moonlight’ que más agradeció el director se dio gracias a la piratería, pues Jenkins el 22 de marzo de 2017 compartió una foto en Instagram con una copia pirata de la película.

En la imagen el director sostiene la copia pirata y escribe que la encontró en un mercado en el pueblo de Muna en México que solo tienen 11 mil habitantes. Jenkins finalizó el mensaje con humor y puso: “¡lo logramos mamá!”

Daniel Kwan



La película ‘Everything Everywhere All at Once’ es una mezcla de comedia y acción en una aventura por el multiverso que se volvió un sorpresivo éxito de 2022; sin embargo, su estreno limitado hizo que fuera difícil de ver.

La película del director Daniel Kwan salió en algunos cines en marzo y en abril se estrenó en todo Estados Unidos, pero llegó hasta mayo al Reino Unido y en junio a otros países como México.

Ante esto, el director en un tread de Twitter le respondió el 6 de mayo a un usuario que dijo que quería apoyar a las películas pequeñas, pero la única forma de ver ‘Everything Everywhere All At Once’ era en línea y de forma gratuita.



Daniel Kwan primero le preguntó al fan sobre la calidad de la cinta en línea y después escribió que agradecía que se viera su película de cualquier modo y que si la gente la iba a ver gratis que al menos no fuera en una pésima calidad.

Quentin Tarantino



En enero de 2016 el famoso director de ‘Reservoir Dogs’, ‘Pulp Fiction’ e ‘Inglourious Basterds’ habló con ABC de Australia y dijo que gracias a la piratería la gente pudo ver ‘Django Unchained’ en China en 2013.

El director dijo que entendía esa piratería porque la película fue censurada y la gente en el país asiático no tenía otra forma de ver la historia sobre el esclavo negro, interpretado por Jamie Foxx, que recibe su libertad y busca a su esposa.

“Tengo muchos fans chinos que compran mis películas en la calle y las ven y me parece bien. No lo acepto en otros lugares, pero si el gobierno va a censurarme entonces quiero que la gente la veo de cualquier forma que puedan.