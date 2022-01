Famosos que se expresaron mal de sus proyectos: los fans no perdonan a Sergio Mayer Mori

A pesar de que sus fans los amaron por interpretar un papel, estos actores hicieron comentarios negativos hacia sus personajes o proyectos. Sigue leyendo para conocer sus razones.

Penn Badgley odia interpretar a Joe Goldberg

Para los amantes de las series originales de Netflix, el nombre de Joe puede resultar muy familiar, ya que se trata del protagonista de ‘You’ (2018).

Un acosador que desarrolla enfermizas obsesiones con chicas al grado de cometer crímenes para que se enamoren de él.

El histrión que lo interpreta es Penn Badgley y en entrevista con ‘Vanity Fair’ (2019) expresó lo mucho que odiaba su rol porque hay quienes romantizan sus acciones.

“No podemos creer que Joe simplemente debe encontrar a la persona adecuada para ser feliz, porque es un maldito asesino. Es una locura, ya que sería similar a culpar a la víctima bajo el pretexto de: 'Oh, simplemente no eran adecuados para él y por eso los mató'. Fue entonces cuando dije: 'Joe, ¡nunca me has gustado menos!".

Katherine Heigl la pasó mal en ‘Ligeramente embarazada’

La actriz estadounidense protagonizó la comedia romántica ‘Ligeramente embarazada’ (2000) junto a Seth Rogen.

Sin embargo, durante una entrevista en 2008 la actriz criticó la película al mencionar que le pareció machista el punto de vista que manejó el guión.

“Fue un poco sexista. Pinta a las mujeres como mustias, sin humor y tensas. La pasé mal algunos días. El noventa y ocho por ciento del tiempo fue una experiencia increíble, pero fue difícil para mí amar la película.”

Sergio Mayer Mori no tiene expectativas con 'Rebelde'

Otro actor que no se sintió muy entusiasmado de participar en un proyecto fue el hijo de Sergio Mayer y Barbara Mori.

Recientemente admitió que no tenía expectativas sobre el impacto que pudiera tener 'Rebelde' (2022), la producción de Netflix donde interpretó a Esteban.

De hecho, en mayo de 2021 Sergio Mayer Mori causó polémica al decir que odiaba a RBD y sólo cantaba sus canciones por contrato. Dale play al video para escuchar sus declaraciones.

Cargando Video... "Odio RBD": Sergio Mayer Mori protagoniza el remake de 'Rebelde' y canta sus canciones solo "por contrato"

Blake Lively no está orgullosa de haber sido Serena van der Woodsen

Actualmente es una de las fashionistas más conocidas de Hollywood, pero Blake Lively saltó a la fama en 2007 gracias al personaje de Serena van der Woodsen en la serie ‘Gossip Girl’.

Claro que dicho rol no fue de total orgullo para la actriz, pues en entrevista para ‘Allure’ (2015) expresó que le hubiera gustado inspirar positivamente a su audiencia con un mensaje diferente:

“Yo no estaría orgullosa de la persona que le dio a alguien más cocaína y le causó una sobredosis... y luego le disparó a alguien y además durmió con el novio de alguien más. La gente lo amó, pero yo siempre me sentí un poco comprometida personalmente, me hubiera gustado mandar un mejor mensaje”.

Robert Pattinson cree que su personaje fue "ridículo"

Robert Pattinson comenzó a tener más reconocimiento después de su papel en la saga de 'Crepúsculo'; no obstante, el costo fue alto.

Por más de una década ha sido encasillado en dicho personaje, haciendo que el propio actor haya criticado el proyecto en diversas entrevistas.

“[Edward Cullen] es la persona más ridícula. Mientras más leía el libreto, más lo odiaba. Además, es virgen a sus 108 años, así que obviamente tiene problemas”.