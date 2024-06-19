Los actores de 'Bridgerton' que pertenecen a la comunidad LGBT: han enviado poderosos mensajes

Video 'Bridgerton 3': Las parejas del elenco en la vida real, ¿Nicola Coughlan y Luke Newton son novios?

La popular serie de Netflix ha llamado la atención de millones de personas con su romanticismo y espectaculares escenarios y vestidos, pero también ha sido un espacio de inclusión y diversidad en la industria del entretenimiento.

Basada en las novelas de Julia Quinn, esta producción ha redefinido las convenciones del género de época al presentar un elenco diverso, tanto en términos raciales como de identidad de género y orientación sexual.

Actores de 'Bridgerton' que pertenecen a la comunidad LGBT+

Entre el talentoso elenco de 'Bridgerton' hay varios actores que son miembros orgullosos de la comunidad LGBT+.

Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton)

Durante 20 años, este actor británico le escondió a su familia y amigos que es gay. En su adolescencia, Jonathan sufrió mucho por ocultar su orienación, pues lo hacía principalmente debido a la presión de la sociedad que no aceptaba la homosexualidad.

Incluso ese temor de mostrarse tal cual es lo afectó en lo profesional. En una entrevista para la revista 'GQ' contó que al inicio de su carrera, mientras grababa una serie, un reconocido productor le recomendó ocultar su homosexualidad, pues eso le ayudaría a mejor su trayectoria.

“Me dijo: ‘Hay dos cosas que la gente no quiere saber, si eres alcohólico o gay”, narró en la entrevista.

Bridgerton Imagen Liam Daniel / Netflix



Este miedo a no triunfar en su carrera lo llevó a seguir negando su sexualidad, hasta que después de varias reflexiones tomó valor y eligió decidir abiertamente que es gay.

"Llegué a un punto en el que pensé: ‘Prefiero ir de la mano de mi novio en público, poder poner una foto de mi cara en Tinder y no tener que preocuparme por eso antes que por conseguir un papel'", dijo al semanario.



Hasta el momento no se sabe si Bailey está involucrado en una relación, pues es muy discreto con su vida personal, incluso en sus redes sociales.

Lo que se sabe sobre él es que es hogareño, tiene dos sobrinos y es fanático de los deportes como senderismo y surf.

Jonathan Bailey es 'Anthony Bridgerton'. Imagen Getty Images.

Golda Rosheuvel (Reina Charlotte)

La estrella del spin off de ‘Bridgerton’ comenzó su carrera en el teatro y ahí conoció a Shireen Mula, una dramaturga que ha sido su pareja por más de 10 años. Las artistas, que iniciaron su relación en 2010, se encontraron por primera vez durante la fiesta de un amigo en común.

En varias entrevistas, Golda ha hablado abiertamente de su gran amor y siempre elogia el apoyo invaluable que ha recibido por parte de ella, tanto en lo personal como en lo profesional.

En una entrevista a la revista 'Tatler', la actriz británica reveló que Mula tiene sobre ella un efecto estabilizador.

"La fama a veces es abrumadora, es genial tener a alguien allí que pueda sostenerte en los momentos difíciles y ayudarte a navegar por los altibajos", dijo.



Golda confesó que Mula la ayudó a conseguir el papel de la reina Charlotte en la serie de Netflix. Originalmente, la actriz fue llamada para audicionar para el papel de Lady Danbury, pero olvidó sus líneas en el momento.

'Bridgerton' Imagen Netflix

Unas horas más tarde, recibió una llamada del director de casting pidiéndole que hiciera la prueba para interpretar a la monarca. En ese momento, Rosheuvel y Mula estaban empacando para irse de viaje a Francia, pero dejaron todo para filmar la prueba en video.

Mula es una reconocida dramaturga que ha trabajado no en diversos países. Colabora en varios teatros, da conferencias en la Universidad London South Bank y ha escrito más de una docena de obras teatrales.

Golda Rosheuvel es La Reina Charlotte. <br> Imagen Getty Images.

Jessica Madsen (Cressida Cowper)

El 1 de junio de 2024, Jessica Madsen, quien interpreta a Cressida Cowper en la serie de Netflix, usó su cuenta de Instagram para gritarle al mundo su felicidad:

“¡Enamorada de una mujer, orgullosa y sin miedo a decirlo!”, escribió a propósito del Mes del Orgullo.



La publicación fue recibida con mucho amor y apoyo no sólo por parte de sus seguidores, también por sus compañeros en la serie. Nicola Coughlan y Jonathan Bailey respondieron su post con emojis de corazón, mientras que Hannah Dodd, Joanna Bobin y la escritora de la saga literaria, Julia Quinn, también la respaldaron.

Jessica Madsen reveló estar enamorada de una mujer cuenta de Instagram. Imagen Instagram @jess_mads

No es la primera vez que Madsen se sincera sobre sobre su sexualidad. En junio de 2023 habló de su identidad en otro mensaje similar en Instagram:

“Los bisexuales no están 'confundidos'” y “muy bi”, “Por cierto…. Feliz mes del Orgullo”, escribió en el pie de foto.



Hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer de quien Jessica está enamorada, pues la joven actriz ha sido muy prudente respecto a su vida personal, tanto en sus redes sociales como en los medios.

Jessica Madsen es Cressida Cowper, Imagen Getty Images.

James Phoon (Harry Dankworth)

El actor que interpreta a Harry Dankworth, el nuevo esposo de Prudence Featherington, tardó varios años en hacer pública su orientación sexual.

'Bridgerton' temporada 3: Harry Dankworth, Prudence Featherington, Philipa Featherington y Albion Finch Imagen Liam Daniel / Netflix

Sobre el hecho de ser un actor gay con un personaje heterosexual, comentó a la revista 'Pink News':

“Es importante tener historias donde eso no sea el foco, y donde un actor no necesite ajustarse a la realidad de su personaje. ¿Por qué tu sexualidad tiene que coincidir con tu personaje?", concluyó Phoon.