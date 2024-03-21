Estos actores pidieron que eliminaran a sus personajes de series y películas, ¿por qué lo hicieron?

Video 5 actores que querían que mataran a sus personajes: Hank quería salir de 'Breaking bad'

Para las personas es muy difícil ver partir a los personajes con los que nos enganchamos en alguna serie por la que nos apasionamos y deseamos que siga con más temporadas, sin embargo, al otro lado de la pantalla, los actores que interpretan dichos papeles pueden ya estar fastidiados de ellos y prefieren dejarlos por un nuevo proyecto o darle un rumbo distinto a su vida.

Todos nos indignamos cuando vimos morir a varios actores de 'Grey's Anatomy', uno de los aprendices de 'Doctor House' o el antagonista de 'Breaking bad' y aquí te enlistamos a los actores que decidieron que era hora de poner un final definitivo a sus personajes y por qué.

1. Dean Norris de 'Breaking Bad'

Aunque Hank, el antagonista de la serie, estaba destinado a perder la vida en la quinta temporada, Dean Norris, el actor que le dio vida en ' Breaking Bad', rogó para que esto fuera antes de tiempo.

¿La razón? Quería comenzar a actuar en 'Under the Dome' y pidió a los productores acabar con él en el octavo episodio, sin embargo, ellos se negaron y tras negociarlo, quedaron conformes con que se hiciera en el capítulo 14.

Imagen AMC Networks

2. Patrick Dempsey de 'Grey's Anatomy'

¿Quién no se enamoró del neurocirujano Derek Sheeperd en 'Grey's Anatomy'? Era el más guapo del hospital Grey's de Seattle y se convirtió en el esposo de la protagonista, sin embargo, el histrión que le daba vida decidió que ya era demasiado Sheeperd, sobre todo cuando ya había otra neurocirujana (hermana del personaje) en el hospital y ya incluso se había ido la mejor amiga de Meredith, Cristina (Sandra Oh), de la serie.

El llamado 'Dr. Apuesto' estuvo presente durante casi todas las temporadas y el actor creía que ya "había sido suficientemente largo" el papel, además de que quería seguir adelante con otros intereses.

"Me quedé más de lo debido. (La manera en la que pierde la vida) me encantó", aseguró a su salida de la serie.

3. Eric Dane de 'Grey's Anatomy'

Otra de las partidas que conmocionó y no les gustó para nada a los fans fue la del cirujano plástico Mark Sloan, quien muere en la temporada 9, al sufrir secuelas del accidente aéreo que tuvo con sus compañeros y terminar en coma.

El personaje se ganó el corazón de los seguidores de la serie, sin embargo no fue suficiente para mantenerlo ahí, ya que el actor Eric Dane quería dedicarse a otros proyectos donde sería protagonista.

Al concluir 'Grey's Anatomy' en 2012, Dane protagonizó la serie postapocalíptica 'El último barco', que tuvo 5 temporadas y finalizó en 2018.

4. Harrison Ford de 'Star Wars'

Harrison Ford quizás es el único actor que quiso sacrificar a su personaje para enriquecer más la historia de 'Star Wars' y no por otros proyectos.

A pesar de que Han Solo fue el personaje que lo catapultó a la fama, pidió que lo mataran desde 'Star Wars: El retorno del Jedi' y cumplieron su deseo en 'Star Wars: El despertar de la Fuerza'.

"He estado peleando por la muerte de Han Solo durante 30 años, no porque estuviese cansado de él o porque sea aburrido, pero su sacrificio por otro personaje supondría dignidad y un gran peso emocional", expresó.

Star Wars Episode IV - A New Hope - 1977 Imagen /Lucasfilm/Fox/Kobal/Shutterstock

5. Kal Penn de 'Doctor House'

Uno de los queridos aprendices de 'Doctor House' dejó la serie por una de las razones más locas: dedicarse a la política.

Resulta que el actor ya se había estado involucrando en una carrera como político durante algún tiempo, y mientras filmaba 'Dr. House', llegó su gran oportunidad como asesor político de Barack Obama, una oferta que, por supuesto, no podía rechazar.

Imagen USA Network

6. Frank Dillane de 'Fear The Walking Dead'

Desde la tercera temporada el actor que encarnaba a Nick pidió que acabaran con su personaje para comenzar a probar suerte con otros proyectos, sin embargo no fue hasta la temporada cuatro que le disparan, cumpliéndole su deseo.

7. Sean Bean de 'El Señor de los anillos'

Sean Bean se enteró hasta después de aceptar el papel en la saga de películas, que tenía que volar a diferentes ubicaciones, incluidos vuelos en helicóptero, y el actor le tiene fobia a volar.

Cuando su personaje de Boromir falleció, él amó su final, considerándolo su favorito, pues creyó que fue un gran cierre para su personaje y, además, comenzó a sentirse aliviado por no subirse a un avión.

8. Sigourney Weaver en 'Alien'

Su papel en 'Alien' la catapultó a la fama, pero no quería que más secuelas arruinaran su carrera, por lo que exigió que acabaran por su personaje en 'Alien 3'.

La actriz ya se había enterado de que harían 'Alien vs. Predator' y sentía que la cinta arruinaría a la franquicia, por lo que decidió retirarse antes de fracasar.

9. Katherine Heigl de 'Grey's Anatomy'

Aunque el personaje de Izzy Stevens no murió, sí salió de la serie, pues la actriz declaró en diversas entrevistas que acababa de adoptar a su primera hija y las grabaciones le imposibilitaba pasar tiempo con ella. En una plática con 'Variety' también confesó que no podía más con el estrés y la ansiedad.

A pesar de esto, su salida estuvo rodeada de muchas especulaciones, pues existían rumores de que tenía mala relación con la creadora de la serie: Shonda Rhimes, que criticaba el trabajo de los guionistas y proocaba un ambiente de tensión en el rodaje. Esto se acrecentó cuando en 2008 rechazó un premio Emmy, argumentando que su personaje no había sido bien desarrollado por los creadores.

Katherine Heigl en 'Grey's Anatomy' Imagen Grosby Group

10

. Tomy Payne de 'The Walking Dead'

El actor se quejó de que no se le quitara la vida a suficientes personajes en las peleas con caminantes, así que ofreció a Jesus, su personaje, para que los guionistas le dieran un final siendo comida de los caminantes. Otro de los actores que literalmente, sacrifican su vida por la historia.

11. Dominic Monaghan de 'Lost'

Charlie Pace, de la serie 'Lost', perdió la vida de una forma heroica y triste, esto a petición del actor que lo interpretó por un mal amoroso.

Resulta ser que Dominic y la también actriz de la misma serie, Evangeline Lily, habían terminado su relación sentimental y él ya no quería seguir viéndola en el set de filmación, pues era demasiado doloroso y hasta tóxico, tanto que después confesó que nunca vio el final de la serie.

12. Julian Glover de 'Game of Thrones'

El Gran Maestro Pycelle murió a petición del propio histrión que lo interpretaba, ya que se sentía "despreciado como personaje" y no se estaba "divirtiendo" con eso.

13. Jessalyn Gilsig de 'Vikingos'