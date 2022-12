Actores que despidieron tras criticar su serie o película: a uno lo corrieron por teléfono

#1 Katherine Heigl



La actriz fue parte de los actores originales de ‘Grey’s Anatomy’ cuyo personaje fue eliminado. Por seis temporadas, Katherine dio vida a Izzie Stevens, interpretación que en 2007 le valió el Emmy Award de Mejor Actriz de Reparto.



No obstante, cuando se anunció la lista de contendientes para los Emmy Awards de 2008, Heigl retiró su nombre debido a que no consideraba que su personaje tuviera un buen material para justificar su postulación a la importante premiación.

Esta acción y la razón que hubo detrás no fueron bien recibidas por la producción de ‘Grey's Anatomy’ y poco después Izzie Stevens desapareció de la trama de la serie de Shonda Rhimes.

#2 Megan Fox



La actriz saltó al estrellato internacional por su rol de Mikaela Banes en la saga de Transformers. Sin embargo, ya no fue contemplada para la tercera entrega ‘Transformers: Dark of the Moon’.



En septiembre de 2009, Megan se expresó negativamente de Michael Bay (director de la mayoría de las películas de esta franquicia) y sus comentarios le costaron su papel como Mikaela.

“Es como Napoleón y quiere crear esta reputación de loco infame e insano. Quiere ser como Hitler en sus platós, y lo es. Así que es una pesadilla para trabajar”, comentó para la revista 'Wonderland'.

Casi dos años después de estas declaraciones, Michael Bay reveló para la revista GQ que realmente no se sintió ofendido por lo dicho por Megan. No obstante, Steven Spielberg, productor de la película y orgulloso judío, fue quien tomó la decisión de continuar el proyecto sin la actriz.

“Estaba en un mundo diferente, en su BlackBerry. Tienes que mantenerte enfocado. Y ya sabes, lo de Hitler. Steven [Spielberg] dijo: ‘Despídela ahora mismo’”

#3 Chadwick Boseman



El actor de Marvel y Michael B. Jordan aparecieron por primera vez juntos en pantalla en ‘Black Panther’. No obstante, años atrás, también compartieron un mismo personaje: Reggie Montgomery en ‘All my Children’.

Chadwick fue el primero en interpretar este rol. No obstante, después de una semana de grabaciones, se quejó con los productores porque no le gustó la forma en que su personaje presentaba varios estereotipos raciales.

Su opinión fue escuchada pero los cambios de su personaje no se hicieron con él. Los productores lo despidieron y lo reemplazaron con Michael.

“Dijeron: 'Eres demasiado problemático', pero aceptaron mis sugerencias, o algunas de ellas. Y para mí, honestamente, de eso se trata”, comentó Boseman en una charla con The Wrap, en enero de 2019.

#4 Selma Blair



La actriz de 'Hellboy II: The Golden Army' dio vida a Kate Wales en la serie 'Anger Management', pero su personaje fue eliminado en plena producción de la segunda temporada.

En realidad, Selma no criticó su serie, sino que se quejó de la ética laboral de Charlie Sheen, su co-protagonista, según reportes de TMZ.



Estas críticas provocaron que Sheen amenazara a la producción de renunciar si no despedían a Selma. De acuerdo con The Hollywood Reporter, al final el actor despidió a la actriz con un mensaje de texto, que incluyó varias palabras altisonantes.

#5 Charlie Sheen



El actor logró despedir a Selma Blair de ‘Anger Management’, pero él no se salvó de ser eliminado de su propio programa ‘Two and a Half-Men’.

Durante la producción de esta exitosa serie, Sheen tuvo varios problemas con la ley que no fueron tan bien recibidos por la producción del programa.

No obstante, la gota que derramó el vaso fue cuando llamó “payaso” y le dedicó insultos antisemitas al creador de la serie Chuck Lorre en el programa de radio ‘Alex Jones Show’.

Después de esto, Charlie Sheen fue despedido y su personaje murió en la serie.

#6 Chevy Chase



El actor fue reconocido por interpretar a Pierce Hawthorne en ‘Community’. Sin embargo, en la cuarta temporada, Chevy estaba frustrado con la dirección de su personaje y desafortunadamente expresó su disgusto con insultos raciales durante una discusión con la producción.

De acuerdo con ScreenRant, su lenguaje ofendió a algunos miembros del elenco y producción y posteriormente se tomó la decisión de eliminar su personaje de la serie.

#7 John Amos



El actor dio vida a James Evans Sr en ‘Good Times’, pero su personaje fue eliminado después de criticar la forma en la que los escritores blancos retrataban a los personajes afroamericanos en el programa.



Amos explicó en el programa ‘Sway in the Morning’ que cuestionó a los guionistas y les explicó que las cosas que estaban plasmando realmente no representaban a la comunidad afroamericana.

“Yo miré a cada uno de ellos y dije: 'Bueno, ¿cuánto tiempo has sido negro? Eso simplemente no sucede en la comunidad. No pensamos de esa manera. No actuamos de esa manera. No dejamos que nuestros hijos hagan eso'”.



Al final, la producción consideró que John se convirtió en un “elemento disruptivo', y prefirieron continuar la serie sin él.

#8 John Rhys-Davies



Por tres temporadas, el actor de ‘Indiana Jones’ interpretó al profesor Maximillian Arturo en 'Sliders'. No obstante, llegó un punto en donde ya no estaba de acuerdo con lo que los guionistas estaban haciendo con su personaje.

"Iba con [los guionistas] y me quejaba. Pero me decían: 'John, ¿por qué no dices las palabras tal como están escritas?' y yo contestaba: '¡Te diré algo, diré las palabras tal como están escritas cuando puedas escribir oraciones inteligentes!'"

A diferencia de otros famosos de esta lista, John prefirió simplemente dar un paso atrás y despedirse de la serie, la cual tuvo otras dos temporadas sin él.



¿Conocías las historias detrás de los despidos de estos famosos?