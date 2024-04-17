Actores que criticaron sus propias películas: Jim Carrey y Robert Pattinson odiaron sus papeles

Video Actores que odian verse en pantalla: Kate Winslet no se soporta en 'Titanic'

Muchos actores de Hollywood han accedido a participar en películas que prometen ser exitosas, pero el resultado final termina por no ser lo que esperaban, convirtiéndose en grandes fracasos para ellos.

A continuación te compartimos el listado de algunos actores que no se quisieron quedar callados y expresaron lo que realmente pensaban sobre su trabajo en el cine, incluyendo a Robert Pattinson en la saga Crepúsculo.

Estos actores de Hollywood han hablado abiertamente de las películas que protagonizaron

Halle Berry en ‘Catwoman’

En 2002, Halle Berry ganó el premio Oscar como Mejor Actriz por su trabajo en la película ‘Monster's Ball’, pero en 2004 se llevó la estatuilla de los premios Razzie por ‘Catwoman’, que reconocen a lo peor del cine.

Aunque muchos famosos no suelen acudir a esta ceremonia, Berry se presentó con su Oscar en la mano, personificando nuevamente su reacción de cuando ganó su premio de la Academia Cinematográfica.

“Primero quiero agradecer a Warner Brothers por ponerme en un pedazo de mi3rda de película”, dijo en su discurso.

Robert Pattinson en la saga 'Crepúsculo'

El actor inglés no ocultó su desprecio por ‘Crepúsculo’ (2008) y ha expresado su incomodidad con el papel de Edward Cullen.

Robert Pattinson interpretó a Edward Cullen en las 5 películas de 'Crepúsculo'.

En una entrevista de 2008 con 'E! News', Pattinson describió el libro de Stephenie Meyer como "un libro que no debieron publicar".

"Mientras más leía el guión, más odiaba a este tipo, así que así es como lo interpreté, como un maníaco-depresivo que se odia a sí mismo", dijo a la revista 'Empire' en 2008.

Jim Carrey- ‘Kick-Ass 2’

Previo al estreno de la película, ocurrió un tiroteo escolar en Estados Unidos, lo cual hizo que Carrey se replanteara su opinión sobre la posesión de armas y la violencia que se muestra en la secuela de 'Kick-Ass', por lo que decidió no promocionarla.

En 'Kick-Ass 2', Jim Carrey interpreta al Coronel Stars and Stripes.

Sally Field en 'The Amazing Spider-Man'

La actriz interpretó a la tía May en las películas protagonizadas por Andrew Garfield, aunque no lo recuerda como una buena experiencia.

"No es mi tipo de película. Es realmente difícil encontrar un personaje que no sea plano en ella. Lo trabajas tanto como puedes, pero de donde no hay, no se puede sacar", comentó Field a Howard Stern.

Sally Field interpretó a la tía May en 'The Amazing Spider-Man'

George Clooney en ‘Batman y Robin’

Tanto el actor como los fanáticos del superhéroe de DC están de acuerdo con que su participación dentro de la franquicia no fue de lo mejor.

"En retrospectiva, es fácil mirar hacia atrás y decir, 'Woah, fue una auténtica m***** y actué muy mal'", dijo el actor a ‘Total Film’ en 2011.

Alicia Silverstone, George Clooney y Chris O'Donnell protagonizaron 'Batman y Robin'

Ben Affleck - ‘Daredevil’

Aunque la serie de Netflix/Disney + fue un éxito, la película que protagonizó Affleck no tiene la misma calificación por parte de los fanáticos y del mismo actor.

Ben Affleck protagonizó la película 'Daredevil'

En una entrevista con 'The New York Times', expresó su frustración, ya que no le gustó que no pudiera plasmar la esencia del personaje como deseaba.

“La película me frustró mucho”, expresó.

Megan Fox en ‘Transformers: la venganza de los caídos’

La actriz es muy honesta sobre los proyectos en los que trabaja, por ello no dudó en hablar de cómo fue trabajar en la secuela de ‘Transformers’.

Megan Fox tuvo varios desacuerdos con el director Michael Bay, por ello fue despedida de 'Transformers 3'



Megan estuvo en desacuerdo con la dirección de Michael Bay por su estilo de trabajo, considerándolo "irrespetuoso" y "misógino", además se sintió incómoda con la excesiva sexualización de su personaje.

“No quería que me vieran, no quería tener que hacerme una foto, hacer una revista, caminar por la alfombra, no quería que me vieran en público en absoluto por el miedo y la creencia, y la certeza absoluta, de que se iban a burlar de mí”, dijo en entrevista a ‘ET’.

Sir Alec Guinness en ‘Star Wars’

El actor que interpretó a Obi-Wan Kenobi en los episodios IV, V y VI no pensó que 'Star Wars' tendría tanto éxito, incluso llegó a decir que le parecía que las película eran “basura de cuento de hadas”.

Alec Guinness interpretó a Obi-Wan Kenobi en las primeras películas de 'Star Wars'