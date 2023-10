Josh Peck hizo casting para 'Crepúsculo': pudo arrebatarle su icónico papel a Robert Pattinson

Todos recordamos con cariño la serie de comedia 'Drake & Josh' que para muchos fue emblemática y obtuvo un éxito descomunal, sin embargo jamás nos imaginamos que Josh Peck, uno de los protagonistas, pudiera haber marcado aún más nuestra adolescencia interpretando a uno de los icónicos personajes de uno de los ahora galanes de Hollywood.

Fue en el episodio más reciente de su podcast 'Good Guys', que Josh tuvo como invitado a Taylor Lautner, quien saltó a la fama por su papel como 'Jacob' en la saga de películas 'Crepúsculo', por lo que fue el momento perfecto para hacer una confesión que había callado por años.

Josh Peck hizo casting para 'Crepúsculo' y estuvo a punto de arrebatarle el papel a Robert Pattinson

El actor aseguró que realizó pruebas para interpretar a 'Edward Cullen' en el filme y estuvo muy cerca de obtener el papel.

"Recuerdo que era como el 2006 ó 2007 que había una audición para esta película 'Crepúsculo', basada en el libro, iba a ser genial. Mandé mi cinta", reveló Josh. "¿Para (interpretar a) quién?", cuestionó su compañero en el podcast Ben Soffer. "Edward...", confesó Peck y continuó con la narración: "Un mes después estaba con mi mánager y me dijo: 'Está entre tú y otros 3 chicos. Estás cerca'. Yo estaba (incrédulo), como: ¿Seguro? Ni siquiera me había hecho ya una liposucción y estaba como: ¡No hay manera! Él (el personaje) va a ser muy 'sin camisa', esto no va a pasar. Spoiler alert: No lo obtuve, pero lo recuerdo. Y luego, viendo a nuestro Pats interpretando este papel, yo estaba como: ¿En qué maldito universo ellos hubieran decidido esto como: Chris Hemsworth o Stanley Tucci? ¿Qué demonios? ¡Imposible!", bromeó.



Taylor, con quien además Josh compartió coach de actuación cuando eran niños, se asombró ante tal confesión sin poder evitar sobresaltarse durante la emisión.

"Oh, wow. ¡Wow! Es increíble", dijo en repetidas ocasiones el intérprete de 'Jacob'. "Sí, nosotros casi trabajamos juntos", agregó Josh. "No sabía eso. ¡Oh Dios mío!, ¡Santo cielo!, expresó Lutner.

Peck, quien ahora tiene 36 años, está seguro de que Robert Pattinson hizo el mejor trabajo como vampiro y sin lugar a dudas la decisión de que él interpretara el personaje fue la mejor, ya que habría influido en la vida de ambos actores, así como de todos los involucrados en la cinta y hasta sus espectadores, pues quizás no hubiese tenido el mismo éxito ¿o sí?

En este mismo episodio, Taylor destapó también que él pudo no haber sido 'Jacob' en la segunda parte de la saga de 'Crepúsculo', pues, debido a la transformación física que requería el personaje, los productores le dijron que ya no lo requerían y deseaban 'recastear' actores para este papel, sin saber que 9 meses atrás Lautner ya se había estado preparando para su personaje, pues había leído los libros de Stephenie Meyer. La producción se sorprendió al ver su cambio físico y volvieron a incluirlo en la segunda película, después de haber hecho varias audiciones con otros actores.

¿Cómo reaccionaron los fans a la noticia de que Josh casi interpreta a 'Edward Cullen'?

El episodio tiene ya más de 39 mil reproducciones en YouTube, en el que algunos internautas reaccionaron a la sorpresiva revelación de Peck dándole todo el apoyo a su actuación.

"¡Wow! ¡Josh Peck podría totalmente ser Edward Cullen! Él tiene ese sexy rostro y cabello de vampiro", "Quiero ver a Josh Peck en el remake de Crepúsculo, alguien haga que esto sea posible", "Josh como 'Edward Cullen'? jajajaja", "Estoy en shock", "Yo pude ver filtradas las imágenes del ensayo", "Habría sido increíble ver a Josh en Crepúsculo", fueron algunos de los comentarios.

¿Tú qué opinas?