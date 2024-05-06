Zanahoria: 7 increíbles beneficios para tu salud al incluirlas en tu dieta (recetas)

Video 3 beneficios de comer zanahorias que nadie te había contado

La zanahoria es una verdura conocida por su alto contenido de betacaroteno, un antioxidante que nos ayuda a cuidar de nuestra visión y previene el envejecimiento de la piel. Son una excelente opción para agregar volumen, fibra, textura y sabor a tus comidas.

Su aporte calórico es relativamente bajo y al comer zanahorias estarás ingiriendo una buena cantidad de nutrientes como la vitamina A, C, fibra, potasio y otros esenciales que tu cuerpo necesita.

¿La zanahoria es fruta o verdura?

Muchas personas creen erroneamente que por ser dulce y jugosa podría ser una fruta, lo cierto es que la zanahoria es una verdura que pertenece a la familia de las Apiáceas.

¿Cuántas calorías y carbohidratos tiene una zanahoria?

Todo dependerá de su tamaño y la variedad que elijas. Para que tengas una mejor idea, una zanahoria pequeña mediana cruda de aproximadamente 60 gramos puede contener 6 gramos de carbohidratos y 25 calorías.

7 beneficios de comer zanahoria para tu cuerpo

1. Cuidarás de tu visión

Las zanahorias son ricas en betacaroteno, un antioxidante que al comerlo se convierte en vitamina A en tu cuerpo. Esta vitamina te ayuda a mantener tu retina en óptimo estado y protege los tejidos de tus ojos del daño causado por los radicales libres.

2. Fortalece tu sistema inmunológico

Son una excelente fuente de nutrientes y contienen diferentes vitaminas como la A, C y K. Es precisamente la vitamina C la que te ayudará a mantener un sistema inmunológico fuerte para combatir todo tipo de infecciones.

3. Mejora tu salud cardiovascular

Comer zanahoria regularmente puede reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. Son una buena fuente de fibra y potasio que regulan la presión arterial y te ayudarán a mantener un corazón sano.

Truco para conservar tus zanahorias por más tiempo:

Video Descubre cómo guardar zanahorias en el refrigerador correctamente

4. Te salvará de problemas digestivos

Es uno de los pocos vegetales que te ayudará a combatir tanto la diarrea como el estreñimiento, gracias a su contenido de fibra. Entre los beneficios de comer zanahorias está el regular trastorno intestinal, disminuye los gases y es buena si sufres de gastritis.

5. Controla los niveles de azúcar en sangre

Sí, sabemos que es conocida por ser un vegetal que contiene más azúcar de lo habitual, sin embargo, sus niveles son relativamente moderados. Su índice glucémico es bajo y no provoca un aumento brusco en los niveles de azúcar en la sangre. Por ello, muchas personas que sufren de diabetes o que buscan controlar sus niveles incluyen a las zanahorias en su dieta.

6. Zanahoria: ¿el secreto del bronceado perfecto?

Como ya te lo hemos explicado, la zanahoria contiene betacaroteno que se convierte en vitamina A dentro de nuestro cuerpo. Cuando esta se acumula en la sangre se comienza a notar un ligero tono naranja en la piel. Lo más recomendable para ayudar a tu bronceado es beber hasta 300 mililitros de jugo de zanahoria para un bronceado natural y sin exposición a los rayos UV. Solo un recordatorio: hazlo con moderación.

7. Buena para el control de peso

La zanahoria es baja en calorías y rica en fibra, lo que las hace una excelente opción para incluir en dietas para bajar de peso. Al comerlas te sentirás satisfecha mucho más rápido y por más tiempo. Te ayudarán a controlar tu apetito y reducir la posibilidad de comer de más.

