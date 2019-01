Tú, el doctor, y la osteoporosis

· Lleva una lista de los síntomas y sensaciones que consideres relativos (o extraños) y que se salgan de la normalidad. ¿Acaso notas que has perdido estatura o a lo mejor te has roto un hueso?

· Aporta datos de herencia familiar: ¿alguien de tu círculo cercano ha padecido de osteoporosis?

· Lleva también un listado de los trastornos hormonales, autoinmunes, digestivos, de la sangre, nerviosos y mentales que hayas sufrido tú, tus padres o tus hermanos.,

· Informa de todos los medicamentos que tomas, estén directamente relacionados con la enfermedad o no.