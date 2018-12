¿Cuánta cobertura es necesaria al asegurar tu auto?

Existe una gran variedad de opciones al asegurar tu auto. Decidir cuál es la mejor para ti depende mucho de tu presupuesto y estilo de vida. No hay una póliza estándar o cobertura universal. Todo depende de las necesidades específicas de cada conductor.

Gracias a los expertos de seguros de auto Amica, a continuación te presentamos una lista con las opciones de seguros a tu disposición. Al final podrás decidir cuál es la que más te conviene de acuerdo a tus necesidades, posibilidades de pago y estilo de vida.

1. Liability Insurance o, en español, seguro de responsabilidad civil

Esta es una parte de la póliza de seguro que es obligatoria en casi todos los estados del país. En Estados Unidos, con excepción de New Hampshire y Virginia, es imperativo que los conductores tengan esta cobertura para cumplir con la ley y legalmente conducir un auto*. Sin embargo, esta póliza cubre solo lo mínimo.

Según Bob Passmore, vicepresidente adjunto de la política de líneas personales de la Asociación de Aseguradores de Accidentes de Propiedad de América (PCI, por sus siglas en inglés), la mayoría de los conductores debería tener una cobertura más amplia de la que marca el requisito mínimo.

Ben Mellino, vicepresidente senior de seguros Amica Mutual. "Recomendamos un mínimo de $ 300,000 (dólares) para que realmente sea una cobertura adecuada en caso de una pérdida. Así se podrá brindar protección a tus activos (bienes y pertenencias personales) actuales y futuros", dice.

Entonces, aquí es donde viene la pregunta: ¿cuánto seguro de responsabilidad civil es suficiente? En caso de accidente, si tu póliza no provee suficiente cobertura para pagar todos los daños causados, tus bienes o activos - como casa propia o tus pertenencias valiosas - pueden ser considerados para saldar cualquier deuda que no sea cubierta por la póliza.

Según aconsejan los expertos, es recomendable tener más del mínimo de cobertura que exige la ley, porque en caso de pérdida o daño del vehículo esto amortiguará cualquier gasto desprendido de la situación. Hay que tener en cuenta cuáles de tus activos necesitas proteger y cuánto podrás pagar de cuota periódica de tu seguro para hacer este cálculo. Por lo general, la regla es tener una póliza que le permita cubrirlo todo, explica Passmore.

2. Y el deducible, ¿qué tan alto o bajo debe (o podría) ser?

Esta es una decisión importante porque afectará el pago mensual de tu póliza. Por lo regular, cuando tienes un deducible más bajo, la prima mensual es más alta. “Básicamente, estás decidiendo cuánto de una pérdida puedes permitirte absorber", dice Passmore.

La mejor forma de calcular ese monto es analizar con anterioridad cuánto dinero podrás sacar de tu billetera cuando hagas un reclamo. En resumen, un deducible más alto, generalmente se combina con una prima mensual más baja pero más dinero para pagar en caso de una colisión o accidente. Si eres propietario de un vehículo, querrías repararlo en caso de que se dañe. "Es por eso que los llaman accidentes", dice Passmore. "Las cosas pasan todos los días, y son inesperadas".

Esta matemática aplica de forma inversa: a menos deducible, una prima más alta, pero menos para sacar de tu billetera en caso de que te veas obligado a hacer un reclamo.

3. La cobertura integral (comprehensive coverage) y de colisión son diferentes, pero pueden trabajar unidas para tu beneficio.

Esta también es una parte donde debes parar unos minutos a analizar qué es lo que te conviene. Si tu historial de manejo es limpio, porque eres un conductor precavido y cuidadoso, te puede convenir un deducible más alto en caso de accidente. Eso baja tu prima mensual. Por ejemplo, un aumento de $500 a $1,000 en deducible es posible que baje tu prima anualmente unos $140** y si eres un buen conductor, la probabilidad que tengas que pagarlo son bajas.

4. Cobertura en caso de accidente y los otros no tengan suficiente cobertura en sus pólizas o no estén asegurados (undersinsured and uninsured motorist coverage).

Otro tema importante a tener en cuenta es, ¿qué sucede cuando resultas envuelto en un accidente con un tercero? Obvio, es imposible saber con anticipación si la otra persona tiene o no una buena cobertura de seguro, y esa es una situación que te podría afectar directamente.

Para eso existe la cobertura para conductores sin seguro o con seguro insuficiente, pues te podría cubrir en mayor medida tus gastos médicos o de daños a la propiedad protegiéndote de un desembolso que podría ser gigante. Una vez que se pague el deducible de tu póliza, esta cobertura te protege de no tener que pagar de tu bolsillo si la póliza del otro conductor no tiene suficiente fondos para pagar todos los daños.

Por ejemplo, "si tienes una lesión que vale $100,000 dólares y el otro conductor, que tuvo la responsabilidad, solo tiene un límite de $50,000 dólares para lesiones corporales, tú podrías recuperar la diferencia gracias a tu cobertura de motorista con seguro insuficiente"( underinsured motorist coverage), finaliza Passmore.

Nota importante: verifica si en tu estado la ley requiere que tengas obligatoriamente esta cobertura. Consulta en línea con los especialistas de Seguros de auto y hogar Amica en TuAmica.com, o llámalos gratis al teléfono 844-883-4212.

Ahora tienes esto más claro: la prima mensual de tu seguro de auto es personalizada y tú puedes decidir cuál es la que más te conviene de acuerdo a tus necesidades individuales, viabilidades de pago, historial de conducción y estilo de vida.

Lo importante es que estés lo más cubierto posible, porque los accidentes no discriminan. Es la pura realidad.



*Understanding Minimum Car Insurance Requirements, The Balance, 2017

**How to Save on car insurance, Consumer Reports, 2017