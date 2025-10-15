¿Cuánto cuesta tener un automóvil en EEUU? Los estados más caros, más baratos y lo que debes saber

Video ¿Planea comprar un auto? Estas son las cosas que debe verificar para no caer en una estafa

Para muchas familias tener un carro es una necesidad más que un lujo. Ya sea para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela o visitar a la familia, el automóvil en Estados Unidos forma parte esencial del día a día.

Sin embargo, satisfacer esta necesidad no es fácil. Veamos que incluye el costo de tener un automóvil según un reporte realizado por Consumer Affairs.

PUBLICIDAD

No se trata solo de llenar el tanque cada vez que sea necesario. Hay muchos gastos que se van sumando poco a poco.



🚗 Primero el seguro, con un costo que varía según el estado, tu historial de manejo y el tipo de vehículo. Por ejemplo, en Georgia los conductores pagan un 20% más que el promedio nacional por el seguro.

🚗 En segundo lugar, aparece el tema las reparaciones y el mantenimiento, que van desde un cambio de aceite hasta arreglos más costosos por daños o fallas mecánicas. En este caso, es Florida el estado que supera el promedio nacional para este tipo de gastos. También podemos incluir "detalles" como el mantenimiento regular con los cambios de filtro, la rotación de llantas, las revisiones, etcétera.

🚗 Luego, tenemos que hablar de la gasolina, un gasto que depende del consumo de tu carro y del los recorridos que realices cada día. En Nueva York, una persona puede gastar en promedio hasta $1,544 solo en gasolina cada año.

Los costos elevados no son característicos de un solo lugar. En realidad, los precios de la gasolina, las reparaciones y el seguro han aumentado de forma general, el 20%, 63%, 94%, respectivamente.

Los 10 estados más caros para tener un auto en EEUU

Aunque las subidas en los precios se registran en todo el país, los costos depende del estado donde vivas. Estos son los 10 estados donde tener un carro te puede salir más caro, según el gasto promedio anual:

Delaware - $4,319 Nueva York - $3,607 Florida - $3,481 Mississippi - $3,465 Nueva Jersey - $3,447 California - $3,408 Georgia - $3,392 Louisiana - $3,392 Nevada - $3,298

PUBLICIDAD

10 Nuevo Mexico - $3,210

Según el informe mencionado, en Delaware los conductores gastan más de $2,500 solo en gasolina cada año, ya que recorren más millas que en cualquier otro estado. Y en Louisiana, los seguros son los más caros del país debido a los altos niveles de accidentes y el riesgo en las carreteras.

Los 10 estados más baratos para tener un auto en EEUU

La buena noticia es que también hay estados donde tener un auto es más económico. La mayoría están en el Medio Oeste y son estos 10 estados, según Consumer Affairs.

Montana

Iowa

Dakota del Sur

Dakota del Norte

Ohio

New Hampshire

Maine

Wisconsin

Idaho

Vermont