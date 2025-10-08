Cinco apps para ahorrar gasolina: Cómo encontrar los mejores precios de las estaciones más cercanas a ti

Video ¿Sabes qué tipo de gasolina es la más adecuada para tu auto?

Ahorrar en gasolina no solo alivia el bolsillo, también ayuda a planear mejor cada trayecto. Hoy en día existen aplicaciones que hacen esta tarea mucho más sencilla, mostrando precios, promociones y opciones para optimizar el consumo de combustible. Aquí te mostramos cinco de las más útiles.

GasBuddy

Esta aplicación ayuda a los usuarios a encontrar precios bajos en gasolina. Funciona gracias a la colaboración de los usuarios, pues son ellos quienes publican los precios de las estaciones de servicio.

En la tienda de Google Pay tiene una calificación de 4.8 de 5 estrellas, y es en ese perfil donde indica que se pueden canjear los puntos GasBuddy Rewards por ahorros en gasolineras.

Waze

Tiene una calificación casi perfecta, debido a que ofrece direcciones y alertas sobre el tráfico, lo que te puede ahorrar mucho tiempo y también algo de combustible. Y sí, también incluye una sección para ubicar las estaciones de gasolina más convenientes para el bolsillo. Con esta app ahorras de dos formas: con recorridos más inteligentes, y ubicando estaciones económicas.

Fuel Monitor

Funciona como un asistente de ayuda para controlar el costo de los automóviles: No solo permite ahorrar en gastos por combustible, sino también en reparaciones, servicios y otras tarifas.

Esta app de Fuel Monitor no solo funciona en autos de combustible, sino también en eléctricos. Tiene la opción para calcular millas, galones y costo, y conocer el consumo de energía para el automóvil eléctrico automáticamente, lo que lo ayudaría a ahorrar dinero y tiempo.

Upside

Es una aplicación que ayuda a ahorrar dinero en diferentes productos y servicios, y uno de ellos es el combustible para vehículo. Según su perfil en Google Pay, Upside funciona con todas las marcas grandes de gasolina. En total son más de 25,000 estaciones, donde se puede conseguir un beneficio al llenar el tanque.

Google Maps

Esta es sin duda la opción más accesible para todo el público. Aunque no está diseñada específicamente para indicar las estaciones más baratas o para generar beneficios en cada consumo, sí puedes aprovechar la información a tu favor.

Por ejemplo, explora el mapa y ubica las gasolineras más cercanas. Es posible en algunos casos puedas ver los precios que están manejando en ese momento, y las reseñas de otros usuario te servirán para conocer sus experiencia en dicho lugar. Por ejemplo, si hay baños, tiendas o algún otro servicio que necesites en ese momento.