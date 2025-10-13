La inteligencia artificial y el futuro del servicio al cliente en la industria automotriz

La tecnología conecta marketing, ventas y servicio dentro de los concesionarios, automatiza tareas repetitivas y permite a los equipos humanos enfocarse en lo que realmente importa: atender mejor.

En una industria donde la tecnología se acelera cada día más, Impel AI se ha convertido en un referente de innovación dentro del mundo automotriz. Su foco es mejorar la atención al cliente en todo el recorrido, desde antes de pisar el concesionario hasta la venta, el servicio y la reventa a través de la inteligencia artificial.

Devin Daly, cofundador y CEO de Impel AI, explica por qué la inteligencia artificial está ganando tanto terreno en el sector y cómo está ayudando a personalizar cada paso del proceso.

“Impel AI es una de las mayores empresas de inteligencia artificial vertical en el mundo y el primer sistema operativo de IA para el sector automotor. Es una plataforma unificada que conecta todos los sistemas y unifica el recorrido del cliente en todo el ciclo de vida del concesionario", comenta.

En pocas palabras, este sistema funciona como el “cerebro” del concesionario, conectando áreas que antes trabajaban por separado. Esto significa que la tecnología está conectando marketing, ventas y servicio dentro de los concesionarios, automatizando tareas repetitivas y esto permite a los equipos humanos enfocarse en lo que realmente importa: atender mejor.

Pero Daly aclara que no se trata solo de automatizar procesos, sino de hacerlos más inteligentes. “Nuestra IA está diseñada y afinada específicamente para mejorar la experiencia del cliente y el ecosistema minorista. Aprende de billones de interacciones para anticipar necesidades, personalizar la comunicación y suavizar cada paso del proceso de compra y propiedad. Es tecnología que potencia lo que los humanos hacen bien, en lugar de reemplazarlos.”

En un sector tan tradicional como el automotor, la llegada de la IA avanzada está transformando no solo cómo operan los concesionarios, sino también cómo los clientes viven su experiencia y construyen confianza.

La experiencia del cliente en la industria automotriz

Impel AI entiende el recorrido del cliente como un ciclo continuo. Desde la búsqueda y compra, hasta la propiedad, el servicio y la reventa, la plataforma acompaña cada fase del cliente, y el vendedor.

Por ejemplo, durante la compra, la IA ofrece experiencias digitales interactivas con visitas virtuales, demostraciones de funciones, chats naturales y agendado automático de citas.

Y una vez en el concesionario, garantiza que ningún lead o seguimiento se pierda. En la parte de servicios, la IA automatiza recordatorios, campañas, recalls y citas, enviando mensajes personalizados por distintos canales.

“Esto mantiene a los clientes comprometidos y regresando”, dice Daly. “Todo de forma natural, sin que noten la tecnología. Solo sienten que el concesionario los conoce y valora su tiempo.”

Una duda común es si la IA puede deshumanizar el servicio. En Impel, ven la IA como un amplificador humano, no como un reemplazo.

“En muchos concesionarios, los empleados están sobrecargados. La IA se encarga de las tareas repetitivas, para que las personas puedan enfocarse en lo que realmente importa: construir confianza, resolver problemas y conectar de forma genuina.”

Además, Impel trabaja con cada concesionario para reflejar su tono y voz en la IA. “No se trata de mensajes genéricos o robotizados. La IA está profundamente personalizada y adaptativa”, explica Daly.

Crecimiento y resultados

El uso de Impel AI ha crecido un 80% este año entre los concesionarios, debido a que actualmente la IA dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad en la gestión moderna del concesionario. Permite hacer más con menos, mejorar la productividad y, al final, ofrecer una experiencia más satisfactoria al cliente.

Para los consumidores, eso significa procesos de compra y servicio más simples, personalizados y conectados.

“Reciben respuestas más rápidas, comunicaciones coherentes y recordatorios de servicio proactivos que realmente facilitan su vida”, destaca Daly. “Es la experiencia que los clientes esperan hoy: sencilla, conectada y humana. Solo que ahora, detrás de escena, hay una tecnología más inteligente que hace que las interacciones humanas sean más ricas y valiosas que nunca.”