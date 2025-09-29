Mes de la Herencia Hispana: Estos son los autos más vendidos entre hispanos en Estados Unidos

Los hispanos forman parte de la cultura estadounidense día a día, pero también impactan de manera directa la economía. Uno de los ejemplos más claros la encontramos en la industria automotriz.

Al igual que en otras partes del mundo, los automóviles no solo cumplen la función de transporte, sino que la elección de un vehículo refleja también la preferencia por ciertas marcas y modelos.

Los hispanos en Estados Unidos suelen optar por vehículos que ofrezcan confiabilidad, eficiencia y un buen precio, tomando en cuenta las necesidades cotidianas y su presupuesto.

En el Mes Nacional de la Herencia Hispana, que celebramos del 15 de septiembre al 15 de octubre, vemos qué autos son más comprados como una mirada a la manera de vivir de miles de hispanos en el país.

De acuerdo con AutoProyecto, estos son los autos preferidos por la comunidad hispana, basándose en el crecimiento en ventas, así como su popularidad y por supuesto, usabilidad.

1.- Toyota: El 25% de sus ventas proviene de compradores hispanos, con un crecimiento en los últimos 5 años del 2%. Los más populares son el Toyota Corolla junto el Camry.

2.- Honda: Representa el 22.7% de su total de venta, destacando el Honda Civic.

3.- Chevrolet: el modelo Silverado ha sido la camioneta más vendida entre los hispanos durante los últimos diez años.

4.- Ford: las camionetas pickup F-150 de Ford destacan entre un gran número de migrantes que buscan un vehículo para trabajar. Actualmente, los hispanos representan el 13% de las ventas totales de Ford.

5.- Nissan: El 23% de las ventas de Nissan son de compradores hispanos, entre ellos el Nissan Altima como uno de los más destacados.

Adicionalmente, destacan automotrices como Kia, Hyundai, Jeep y GMC, de acuerdo con información de S&P Global Mobility.

Por otro lado, Hispanic Motor Press eligió los mejores automóviles en 2025 para hispanos en Estados Unidos, considerando avances en tecnología, seguridad, entretenimiento y movilidad limpia.

De acuerdo con el sitio especializad, el Kia EV9 se lleva la delantera como vehículo eléctrico, mientras que el Hyundai Santa Fe es perfecto para la familia. Para los que prefieren un SUV versátil, el Kia Sorento destaca, y para quienes buscan lujo el Genesis GV80 Coupé es la elección ideal.

Cada año, el impacto del comprador hispano en el mercado automotriz estadounidense se vuelve más evidente por su el número de vehículos que compran, pero también por las preferencias de marcas y modelos, y en la economía en general: el poder económico latino en Estados Unidos supera los 3.5 billones de dólares.