Más que manejar: por qué coche es tu espacio personal y cómo mantenerlo en buenas condiciones

Nada como pasar la tarde manejando, viendo el atardecer y escuchando música...

¿Qué haces en tu coche antes o al llegar a tu destino? ¿Tomas un respiro antes de bajarte? O quizá, no puedes salir del auto sin terminar de escuchar ESA canción, incluso aunque vayas tarde… Al final, todos tenemos nuestros pequeños momentos en nuestro vehículo que convierten ese espacio sobre ruedas en algo más.

Y claro, siempre disfrutaremos aquellos roadtrips con amigos, familia, pareja o solos; esos minutos en los que podemos mirar a nuestro alrededor mientras conducimos, o cuando llegamos a los lugares que tanto esperamos llegar.

Según un estudio realizado a 2 mil personas en Estados Unidos por Talker Research para la empresa de cuidado de vehículos, Ziebart esto es lo que hacen las personas en su auto de manera cotidiana.

📌 Escuchar música

📌Planear el futuro

📌Disfrutar del silencio

📌Procesar el estrés del trabajo

📌Escuchar pódcasts

📌Tomar siestas rápidas dentro del vehículo.

Mantén tu auto como nuevo



Para mantener tu auto conservado y que luzca 'como nuevo' por más tiempo, sigue las siguientes recomendaciones:

Faros delanteros. Algo que hace que tu carro se vea viejo y maltratado son los faros empañados u opacos. Puedes pulirlos o limpiarlos de manera rutinaria para evitar su desgaste.

Pintura exterior. Con los años, el sol, la lluvia, la tierra e incluso la sal (para quienes viven cerca de la playa) van pasando factura en la pintura. Cualquier tipo de pulido a máquina puede eliminar arañazos y puntos de oxidación, lo que hará que la pintura se vea húmeda y brillante.

Alfombras. En la cabina, lo primero que se daña son las alfombras o tapetes, incluso si el carro tan solo tiene unos cuantos años de uso. Es recomendable reemplazarlos por tapetes de goma.

Asientos. Similar a los tapetes, los asientos también se desgastan con el tiempo y eventualmente empiezan a salir grietas o desgarros. Estos no solo se ven feos, sino que también se vuelven incómodos. Trata de utilizar un cubreasientos para extender su tiempo de vida.

Por último, crea hábitos de limpieza para que tu carro permanezca impecable la mayor parte del tiempo. Evita comer en él. Esto no solo lo librará de malos olores, sino también de bacterias que nacen de los residuos de comida que caen.

En promedio, los coches tienen nueve años de antigüedad y sus propietarios esperan conservarlos por al menos cuatro años más. Sin embargo, muchos reconocen que probablemente pasarán tres años antes de poder cambiar de vehículo sin un gran esfuerzo financiero.

Por ello, casi 8 de cada 10 conductores hacen lo posible para mantener su auto en buenas condiciones. En el último año, cerca de la mitad aumentó sus cuidados, incluyendo revisiones o acciones específicas cómo:

📌Limpieza interior (57%)

📌Lavado exterior (51%)

📌Revisión de presión y desgaste de llantas(43%)

📌Control de niveles de aceite (43%)

📌Chequeos y afinaciones más frecuentes (33%)

Cuida de tu auto

La AAA (Asociación Americana de Automóviles) recomienda cuidar de tu auto revisando de manera regular los siguientes puntos:

📌La presión de las llantas y la alineación.

📌El aceite y los líquidos de la transmisión y los frenos

📌El nivel de anticongelante

📌Revisar que las luces, tanto cortas como largas, funcionan correctamente

📌Revisar el filtro de aire del motor con regularidad

📌Lava tu auto de manera regular y aplica cera para proteger el exterior