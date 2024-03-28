ViX presenta 'Shakira Desde Times Square', un especial de su histórico concierto en Nueva York ¿Cómo y cuándo verlo?

Shakira reunió en Nueva York a miles de personas en un concierto gratuito para celebrar el lanzamiento de su nuevo disco Las Mujeres Ya No Lloran, y ViX se suma a esta celebración con el estreno en exclusiva de Shakira Desde Times Square, un especial que presenta el detrás de cámaras del concierto sorpresa de la colombiana que estará disponible gratis a partir del sábado 30 de marzo.

Tras siete años sin presentar un álbum de estudio, Shakira regresó más fuerte que nunca con ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, su duodécima producción, misma que ya se convirtió en la más escuchada de este 2024 al conseguir, en menos de una semana más de 10 mil millones de reproducciones.

Shakira Desde Times Square presentará parte del concierto, además de ofrecer a la audiencia acceso exclusivo a toda la emoción y anticipación del evento mundial de música que congregó a más de 40 mil personas en la ciudad de Nueva York, incluyendo el detrás de cámaras, los ensayos y comentarios de la cantante colombiana sobre su proceso creativo y visión para el evento.

Shakira es la artista latina femenina con más ventas en la historia, con una trayectoria de décadas de innovación y éxito, pero ha seguido consolidando su estatus legendario en el último año debido al éxito arrollador de sus últimos lanzamientos.

Algunos de los logros de Shakira

Shakira, la cantautora colombiana, ha alcanzado un éxito notable en su carrera, acumulando más de 95 millones de discos vendidos en todo el mundo y ganando múltiples premios, entre ellos tres GRAMMYs y 12 galardones del Latin GRAMMY. Su impacto en la industria musical se refleja en su título como la artista femenina más vista en la historia de YouTube y como la intérprete latina femenina más escuchada en Spotify.

Es la artista femenina con más vistas y una de las cinco artistas más vistas de todos los tiempos en YouTube, con más de 20 mil millones de vistas acumuladas, y la artista latina femenina más escuchada de todos los tiempos en Spotify. El álbum de Shakira, ‘El Dorado’, ocupó el primer lugar en iTunes en 37 países, ganó el premio al Mejor Álbum Vocal Pop en los Latin GRAMMY Awards de 2017 y el premio al Mejor Álbum Latino Pop en los GRAMMY Awards de 2018.

Con más de 10 mil millones de reproducciones, es uno de los álbumes femeninos más escuchados de todos los tiempos. En 24 horas, ‘SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53’ hizo historia tanto en Spotify, con más de 14 millones de reproducciones, como en YouTube, con más de 52 millones de vistas. La canción debutó en el puesto número 9 en el Billboard Hot 100 y es otro momento histórico para Shakira, ya que es la primera mujer solista en alcanzar el Top 10 en la lista con una canción grabada en español. También es la canción en español con más reproducciones en un solo día en la historia de Spotify.