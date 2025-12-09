ViX. Marc Anthony canta salsa en español gracias a Juan Gabriel: sus confesiones en ViX Música All Access ViX Música te ofrece una nueva manera de conocer a tus artistas favoritos: los especiales All Access. El primer capítulo está dedicado a Marc Anthony y su impresionante trayectoria.

Video ViX Música All Access: en el primer episodio Marc Anthony hará importantes revelaciones

ViX Música All Access es una nueva oferta de contenido de ViX, el mejor servicio de streaming en español, en donde podrás conocer el lado más íntimo de tus artistas favoritos, con entrevistas exclusivas, revelaciones, sus mejores shows y mucho más.

En el primer episodio, Marc Anthony tuvo una interesante y amena charla con la conductora Nadia Ferreira (quien además es su esposa), en la que hizo importantes confesiones sobre su vida y su carrera.

ViX Música All Access: en dónde ver el episodio de Marc Anthony

El primer capítulo de ViX Música All Access se estrenó el 8 de diciembre y está disponible en ViX, el mejor servicio de streaming en español, en la sección Música.

ViX Música All Access: las confesiones que Marc Anthony hizo en el episodio 1

Marc Anthony abrió su corazón en esta entrevista exclusiva con la exreina de belleza Nadia Ferreira y habló sobre sus inicios en la música, los retos que ha enfrentado a lo largo de su carrera, sus momentos más emotivos y más.

Por ejemplo, reveló que algo que le duele es que algunos puertorriqueños no lo consideren como un compatriota, pues él está muy orgulloso de sus raíces y de poner en alto el nombre de Puerto Rico.

Además, mostró su preciada colección —que muy pocos han visto—, en la que atesora aquellos objetos que representan los grandes instantes de su vida y su trayectoria, como sus premios Latin GRAMMY y Premios Lo Nuestro, fotografías con sus colegas artistas, la guitarra autografiada que le regaló Juan Gabriel y mucho más.

De hecho, es gracias a ‘El Divo de Juárez’ que Marc Anthony se convirtió en ‘El Rey de la salsa’, pues él ni siquiera tenía contemplado cantar este género y mucho menos en español.

Si quieres saber cómo fue exactamente que Juan Gabriel lo ‘llevó’ a consolidarse como uno de los mejores salseros de la historia, disfruta el episodio 1 de ViX Música All Access y entérate de todos los secretos de Marc Anthony en esta amena e interesante entrevista.

ViX Música All Access: los artistas que estarán en los próximos episodios

Durante diciembre, ViX Música All Access te ofrecerá cuatro episodios. Estas son las fechas de estreno y qué artistas serán los protagonistas.

ViX Música All Access episodio 2: fecha de estreno del capítulo con Romeo Santos

El segundo episodio de ViX Música All Access se estrena el 15 de diciembre, a las 6P/5C por ViX.

Romeo Santos tendrá una entrevista con la conductora Alejandra Espinoza, sobre su nuevo álbum ‘La última’ y también mostrará contenido backstage de la fiesta de lanzamiento de dicha producción.

ViX Música All Access episodio 3: fecha de estreno del capítulo con Sebastián Yatra

La fecha de estreno del tercer episodio de ViX Música All Access es el 22 de diciembre, a las 6P/5C por ViX.

Sebastián Yatra sostendrá una amena conversación con Alejandra Espinoza sobre el futuro de la música latina. Además, compartirá avances exclusivos sobre sus nuevos proyectos musicales.

ViX Música All Access episodio 4: fecha de estreno del último capítulo del año

El cuarto capítulo de ViX Música All Access se estrena el 29 de diciembre a las 6P/5C, en ViX y lleva por nombre ‘Best of 2025 Music Special’.