ViX. ViX Música All-Access presenta Lo Mejor de 2025 De La Música Latina: recuentos, tendencias y más Con ViX Música All-Access podrás conocer un lado mucho más íntimo de tus artistas favoritos. El cuarto episodio te ofrecerá una recopilación de los momentos más importantes del año de la música latina.



Disfruta aquí ViX Música All-Access y todo el contenido de ViX, el mejor servicio de streaming en español con más de 100 canales.

Video ViX Música All-Access: Lo mejor de 2025 de la música latina

ViX Música All-Access cierra el año con su cuarto episodio: ‘Lo Mejor de 2025 De La Música Latina’, una recapitulación de los momentos de este año que marcaron la historia de la música latina.

ViX Música All-Access: fecha de estreno del episodio ‘Lo Mejor de 2025 De La Música Latina’

PUBLICIDAD

El cuarto capítulo de ViX Música All-Access lleva por nombre ‘Lo Mejor de 2025 De La Música Latina’ y se estrena el 29 de diciembre, a las 6P/5C por ViX y Univision.

Será conducido por Alejandra Espinoza, Luis Sandoval y Erika Reyna, quienes hablarán de los artistas latinos que dejaron huella en 2025, las historias que se volvieron virales y las actuaciones inolvidables en Premios Juventud 2025 y Premio Lo Nuestro 2025.

Los presentadores hablarán sobre grandes estrellas de la música:

Bad Bunny: un análisis sobre cómo el cantante redefinió los conciertos de música latina y el impacto cultural que esto tuvo.

Shakira: su regreso por todo lo alto, con éxitos globales, giras multitudinarias y más.

Rosalía: cómo su creatividad y perseverancia la llevó a romper barreras de género, convirtiéndose en un referente de la música latina en todo el mundo.

Karol G: sin duda, el 2025 fue un año lleno de hitos para la colombiana, consolidándola como una superestrella internacional.

Regional mexicano: un repaso de los artistas que dominaron este género en 2025 y quiénes se están convirtiendo en los nuevos referente.

Además, revive algunas de las mejores presentaciones de Premio Lo Nuestro 2025 y Premios Juventud 2025, con los shows de Shakira, Belinda con Tito Double P, Grupo Firme con Gloria Trevia, Carín León, Becky G y más.



ViX Música All-Access: dónde ver los episodios anteriores

Los primeros tres episodios están disponibles en ViX, mientras que el cuarto está por estrenarse. El capítulo 1 es una entrevista exclusiva con Marc Anthony, quien hizo importantes revelaciones. Por ejemplo, contó que se convirtió en ‘El rey de la salsa’ gracias a Juan Gabriel.

PUBLICIDAD

El segundo episodio es un frente a frente con Romeo Santos y Prince Royce. Entre otros temas, ‘El Rey de la bachata’ y ‘El Príncipe de la bachata’ aclararon si es verdad que hay una rivalidad entre ellos.