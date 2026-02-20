ViX. Borrón y Vida Nueva: una divertida película llena de enredos y situaciones fuera de control El mejor servicio de streaming en español, ViX, amplía su catálogo de películas de comedia con la cinta mexicana Borrón y Vida Nueva.

Video Borrón y Vida Nueva: estreno en ViX el 27 de febrero

ViX te ofrece una gran variedad de series y cintas de comedia, como Bodas S.A., entre otras, y ahora estrena la película mexicana Borrón y Vida Nueva. Te contamos todo al respecto.

Borrón y Vida Nueva: fecha de estreno de la película de comedia mexicana en ViX

PUBLICIDAD

La película de comedia, que tiene una duración de 90 minutos, se estrena en ViX el próximo viernes 27 de febrero.

¿De qué trata Borrón y Vida Nueva, la película de comedia que se estrena en ViX?

Ulises abre los ojos en la fría habitación de un hospital, confundido y con la mente en blanco. Dice haber perdido la memoria… aunque nadie está del todo seguro de si realmente olvidó todo su pasado o simplemente quiere empezar de nuevo.

Lo cierto es que, frente a él, se abre una oportunidad inesperada: recuperar la vida que alguna vez soñó y que, por distintas razones, no pudo tener.

Entre todos esos asuntos pendientes que perdió en el camino está la relación con su exnovia, a quien sigue stalkeando en las redes sociales. También está el negocio que le arrebataron sin piedad y lo dejaron con las manos vacías, y la casa de sus sueños, un proyecto que anhelaba con muchas esperanzas.

Película Borrón y Vida Nueva Imagen ViX

Sin embargo, lo que parecía un camino claro se convierte en un laberinto lleno de sorpresas, verdades incómodas y personas que no son exactamente como él las recordaba.

En medio de esa confusión, aparece una psiquiatra muy peculiar que lo invita a mirar más allá de lo que cree haber perdido. Ahora Ulises deberá tomar una decisión: seguir adelante con su viaje de revancha y recuperación, o detenerse para enfrentar las consecuencias de sus actos pasados y reparar el daño que dejó tras de sí.

El elenco de la película Borrón y Vida Nueva que se estrena en ViX

Esta divertida película que llega a ViX está protagonizada por actores de gran renombre: