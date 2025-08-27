Románticos vs Rabiosos: Quién es quién en la micronovela que revive la guerra entre emos y punks
ViX MicrO se inspiró en la famosa marcha emo que ocurrió en la Ciudad de México a inicios de los años 2000 para crear la micronovela Románticos vs Rabiosos, la cual ofrece una historia que mezcla humor, nostalgia, romance y crítica social. Te presentamos al elenco de este microdrama.
Románticos vs Rabiosos es un microdrama fresco, que revive el espíritu de las tribus urbanas con una narrativa ligera, divertida y actual.
Ciudad de México, 2008. Durante una manifestación emo contra la discriminación, un enfrentamiento con punks desata una batalla de identidades musicales. El conflicto termina con el arresto de cuatro jóvenes: Romeo (un chico emo), Julieta (una joven punk), Harish (un Haré Krishna) y María (una gótica).
Al ser sentenciados a servicio comunitario, vivirán situaciones absurdas que desafiarán sus estereotipos y les harán cuestionar el verdadero significado de pertenecer a una tribu urbana.
Además, Romeo y Julieta protagonizarán una tensa relación amor-odio al estilo clásico, demostrando que las diferencias pueden unir más que separar.
Ellos son los actores de Románticos vs Rabiosos
El elenco de la micronovela Románticos vs Rabiosos está conformado por talentosos y versátiles actores.
Samuel Andaluz es Romeo en la micronovela Románticos vs Rabiosos
El joven actor que interpreta al chico emo cuenta con experiencia frente a la cámara, pues además de protagonizar diversos comerciales en México, también participó en la serie Incorregibles de Santa Martha, la cual puedes disfrutar en ViX.
Ana Luisa Monjarás es Julieta en la micronovela Románticos vs Rabiosos
Al igual que su compañero Samuel, tuvo una participación activa en Incorregibles de Santa Martha. En los últimos años ha trabajado en obras de teatro como 'Decentones y a Montones' y 'Más allá del Sol'. Ahora, en la micronovela, la veremos como una joven punk que, sin saberlo, podría caer en las redes del amor.
Muriel Hernández es María darks en la micronovela Románticos vs Rabiosos
La también modelo encarna a una chica gótica en Románticos vs Rabiosos y te sorprenderá saber que, desde 2018, ha tenido una exitosa carrera actoral con apariciones en proyectos como '¿Qué Culpa Tiene el Karma?', las series 40 y 20 (disponible en ViX), 'Desenfrenadas' y 'Preso N° 1'.
