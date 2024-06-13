ViX.

ViX estrena Archivo Negro, la docuserie que explora algunos de los casos criminales de mayor impacto en México

Archivo Negro analiza cinco casos criminales que sucedieron en México y cuyos crímenes se mantienen presentes en el consciente colectivo de la nación.

Video Tráiler: Archivo negro: Sombras del crimen

ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo, anunció hoy que su nueva serie documental Archivo Negro se estrena en exclusiva este 13 de junio. La producción de N+ Docs analiza cinco casos criminales que sucedieron en México y cuyos crímenes se mantienen presentes en el consciente colectivo de la nación.

La serie original de ViX utiliza material de archivo cuidadosamente seleccionado, testimonios de quienes vivieron los eventos y la opinión de expertos. Cada episodio profundiza en las causas y efectos de estos delitos. Este enfoque permite revelar detalles desconocidos de cada caso y, aún más importante, ofrecer una nueva perspectiva sobre la criminalidad y sus raíces en el tejido social.

Archivo Negro plantea las siguientes preguntas: ¿Cómo nace un criminal y qué ocurre después de que estas mentes perversas maquinan un plan que solo busca alimentar la codicia y los más oscuros deseos? Esta serie documental desempolva algunos de los crímenes más impactantes del país, sucesos en los que la maldad y avaricia de unos cuantos mancharon de negro el archivo de México.

¿De qué tratan los capítulos?

La Jefa: 'La jefa' y su equipo especial de policías encabezan un operativo poco ortodoxo para atrapar dos veces al feminicida serial conocido como “El Coqueto”. Dirección de Emiliano Altuna. Guion de Alberto Arnaut y Emiliano Altuna.

El silencio de Elvira: El asesinato de cuatro niños, la acusación a una madre en shock, su probable inocencia y la adaptación del caso al cine son el centro de una discusión sobre el debido proceso y la justicia. Dirección de Paulina del Paso. Guion de Paula Natalia de Anda Vargas y Paulina del Paso.

El caso Serment: En un periodo de tres semanas, la familia Serment Rosique quedó destruida. Benjamín, el hijo menor, y su pareja, son acusados por el homicidio calificado de los padres. Dirección y guion de Diego Moreno Garza.

Robachicos: A través del caso de secuestro del niño Miguel Arizmendi y el activismo de María Elena Solís, conocemos los rostros del “robachicos”, una leyenda urbana con un oscuro trasfondo. Dirección de Liora Spilk Bialostozky.

El asesino de Zona Rosa: En poco más de 30 días, Raúl Osiel Marroquín asesinó al menos a cuatro hombres homosexuales. Una reflexión sobre la homofobia, la represión y la autoafirmación masculina. Dirección de José Villalobos.

