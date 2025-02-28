Ve Par de Ideotas en ViX, la serie de Vadhir y José Eduardo que reúne a Victoria Ruffo y Eugenio Derbez

Este viernes 7 de marzo ViX tendrá el estreno de Par de Ideotas , la serie en la que Vadhir Derbez y José Eduardo Derbez pondrán a prueba su habilidad para los negocios y el emprendimiento.

Par de Ideotas: ¿de qué trata la serie de ViX?



Esta serie es un espectáculo sobre los hermanos Derbez, que se rebelan contra sus padres y abren un negocio, esta vez un bar-antro pop-up.

¿Qué pasa cuando los niños se van a hacer las tonterías que su padre y su madrastra siempre les dicen que no hagan? ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido un error para que nuestra familia nos diga “te lo advertimos”? De eso va par de Ideotas, la serie con ocho capítulos que llega a ViX.

Par de Ideotas: ¿Victoria Ruffo y Eugenio Derbez actuaron en la serie de sus hijos?



Además de Vadhir Derbez y José Eduardo Derbez, así como su talento y gusto para la fiesta, se puede aprecir la presencia de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez quienes, de acuerdo con José Eduardo, pidieron salir en este trabajo para apoyar a cada uno a sus hijos.

En esta serie de ocho capítulos podrás ver también la participación de ‘El Diablito’, 'La Tesorito', Facundo, Lucero Mijares, entre otros muchos invitados a sus tremandas fiestas.

Diviértete con este recorrido de los hermanos Derbez y descubre qué tanto talento tienen para el emprendimiento de su nuevo negocio y cómo les va en esta aventura.