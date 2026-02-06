ViX. BODAS S.A., la nueva serie de Consuelo Duval que te hará reír sin parar, llega a ViX ViX, el mejor servicio de streaming en español, te ofrece una gran variedad de series de comedia y ahora amplía su catálogo con la producción BODAS S.A.

La serie Bodas S.A. se estrena en ViX el 13 de febrero Imagen ViX

En ViX hay muchas series de comedia que te harán reír a carcajadas, como la temporada 2 de Casado con Hijos o también Oríllese a la Orilla segunda temporada.

Ahora, el servicio de streaming estrena la serie BODAS S.A., te contamos de qué trata, quién la protagoniza y más.

BODAS S.A.: fecha de estreno de la serie en ViX

La nueva serie BODAS S.A. se estrena en la plataforma de ViX el próximo viernes 13 de febrero. Esta producción de comedia cuenta con diez capítulos, de 30 minutos cada uno.

BODAS S.A.: ¿de qué trata la nueva serie que se estrena en ViX?

Fannie regresa a su ciudad natal con la intención de vivir un momento entrañable: la celebración del aniversario de bodas de sus padres.

Lo que ella imagina como una reunión tranquila, pronto se convierte en un tremendo cambio en su vida, pues se ve arrastrada al universo de su madre, Silvia Curiel, quien es conocida como la wedding planner más exitosa, pero también la más temida por su carácter exigente y perfeccionista.

De manera casi obligada, Fannie termina trabajando en Curiel Weddings, la empresa que su madre ha convertido en un imperio de glamour y disciplina férrea.

Serie Bodas S.A.: estreno en ViX el 13 de febrero Imagen ViX

Allí, entre estrictas reglas y un ambiente competitivo, se enfrenta a un torbellino de novias ansiosas, sabotajes profesionales y situaciones que lleva al máximo su paciencia.

Pero lo más difícil no está en los vestidos ni en los banquetes: lo verdaderamente desafiante son los recuerdos y heridas familiares que Fannie ha evitado enfrentar durante años.

En medio de ramos de flores, promesas de amor eterno, mentiras piadosas y secretos que incomodan, madre e hija se ven obligadas a convivir bajo el mismo techo emocional.

La tensión inicial se convierte en una batalla de voluntades, donde ambas compiten por demostrar quién tiene el control. Sin embargo, poco a poco, entre discusiones, risas inesperadas y momentos de vulnerabilidad, surge la posibilidad de una verdadera reconciliación.

Escena de la serie BODAS S.A. Imagen ViX

El elenco de la serie BODAS S.A.