ViX.

El Dentista, la escalofriante e intrigante serie forense que llega a ViX

La serie El Dentista, protagonizada por Demián Bichir y Camila Sodi, es uno de los estrenos más esperados en ViX, el mejor servicio de streaming con más de 100 canales, totalmente gratis y en español.

foto.jpeg
Por:
Vanessa Mena.
Video El Dentista: tráiler

ViX estrena la emocionante serie de suspenso El Dentista, basada en la novela El visitante extranjero de Julio Rojas.

¿Cuándo se estrena la serie El Dentista en ViX?

PUBLICIDAD

La serie El Dentista, que cuenta con ocho episodios, llega a ViX el 19 de septiembre. Cabe mencionar que por ahora sólo estará disponible en EE.UU y Puerto Rico.

Serie El Dentista, disponible en ViX
Serie El Dentista, disponible en ViX
Imagen ViX

Más sobre ViX.

El Dentista: tráiler
1:34

El Dentista: tráiler

ViX
Mi Vida NO Es una Telenovela, el microdrama lleno de pasión y secretos: Así puedes verlo completo
2 mins

Mi Vida NO Es una Telenovela, el microdrama lleno de pasión y secretos: Así puedes verlo completo

ViX
Mi Vida NO Es una Telenovela: Disfruta el episodio 0
1:07

Mi Vida NO Es una Telenovela: Disfruta el episodio 0

ViX
Nacer Dos Veces: El microdocumental que aborda la transexualidad y muestra historias inspiradoras
2 mins

Nacer Dos Veces: El microdocumental que aborda la transexualidad y muestra historias inspiradoras

ViX
Nacer Dos Veces: Disfruta el episodio 0
1:29

Nacer Dos Veces: Disfruta el episodio 0

ViX
Conoce a los actores de Dos Cocineros contra Su Destino, la micronovela con un romance culinario
2 mins

Conoce a los actores de Dos Cocineros contra Su Destino, la micronovela con un romance culinario

ViX
ViX MicrO presenta Dos Cocineros contra Su Destino, la micronovela donde la cocina une corazones
2 mins

ViX MicrO presenta Dos Cocineros contra Su Destino, la micronovela donde la cocina une corazones

ViX
Dos Cocineros contra Su Destino: Disfruta el episodio 0
0:55

Dos Cocineros contra Su Destino: Disfruta el episodio 0

ViX
Los estrenos de ViX MicrO en septiembre te encantarán: Llegan micronovelas y un microdocumental
4 mins

Los estrenos de ViX MicrO en septiembre te encantarán: Llegan micronovelas y un microdocumental

ViX
Revive toda la emoción de Mujeres Asesinas: Estos son los episodios que transmitirán Univision
3 mins

Revive toda la emoción de Mujeres Asesinas: Estos son los episodios que transmitirán Univision

ViX

¿De qué trata la serie El Dentista, disponible en ViX?

La historia se desarrolla en México, específicamente en el estado de Veracruz. En 1889, una serie de asesinatos de mujeres comenzó a ocurrir en la región, sin que se tuviera la menor idea de quién era el culpable y por qué lo hacía.

Para encontrar al autor de los crímenes, las autoridades le piden ayuda a Eduardo Nolasco Black (Demián Bichir), un dentista forense que puede analizar las pocas pistas que se tienen. Los homicidios son tan brutales, que él mismo asegura que “Jack el Destripador ha llegado a América”.

La serie El Dentista estrena en ViX el 19 de septiembre
La serie El Dentista estrena en ViX el 19 de septiembre
Imagen ViX

Conforme avance en la investigación, Nolasco también se enfrenta a los recuerdos de una tragedia personal que aún lo atormenta. Afortunadamente, recibirá ayuda de quien menos lo espera: la sociedad secreta Flammarion y de Sofía (Camila Sodi), una brillante química que se convertirá en su aliada.

Demián Bichir y Camila Sodi protagonizan la serie El Dentista
Demián Bichir y Camila Sodi protagonizan la serie El Dentista
Imagen ViX

El elenco de la serie El Dentista, disponible en ViX

El reparto de la serie de ViX está conformado por grandes actores: Demián Bichir, Camila Sodi, Alberto Amman, Natasha Dupeyrón, Dagoberto Gama, Ianis Guerrero, Claudia Ramírez, Carlos Aragón, Lisa Owen, entre otros.

Elenco de la serie El Dentista
Elenco de la serie El Dentista
Imagen ViX
Relacionados:
ViX.Series ViXDemián BichirCamila Sodi