El Dentista, la escalofriante e intrigante serie forense que llega a ViX

ViX estrena la emocionante serie de suspenso El Dentista, basada en la novela El visitante extranjero de Julio Rojas.

¿Cuándo se estrena la serie El Dentista en ViX?

La serie El Dentista, que cuenta con ocho episodios, llega a ViX el 19 de septiembre. Cabe mencionar que por ahora sólo estará disponible en EE.UU y Puerto Rico.

¿De qué trata la serie El Dentista, disponible en ViX?

La historia se desarrolla en México, específicamente en el estado de Veracruz. En 1889, una serie de asesinatos de mujeres comenzó a ocurrir en la región, sin que se tuviera la menor idea de quién era el culpable y por qué lo hacía.

Para encontrar al autor de los crímenes, las autoridades le piden ayuda a Eduardo Nolasco Black (Demián Bichir), un dentista forense que puede analizar las pocas pistas que se tienen. Los homicidios son tan brutales, que él mismo asegura que “Jack el Destripador ha llegado a América”.

Conforme avance en la investigación, Nolasco también se enfrenta a los recuerdos de una tragedia personal que aún lo atormenta. Afortunadamente, recibirá ayuda de quien menos lo espera: la sociedad secreta Flammarion y de Sofía (Camila Sodi), una brillante química que se convertirá en su aliada.

El elenco de la serie El Dentista, disponible en ViX

El reparto de la serie de ViX está conformado por grandes actores: Demián Bichir, Camila Sodi, Alberto Amman, Natasha Dupeyrón, Dagoberto Gama, Ianis Guerrero, Claudia Ramírez, Carlos Aragón, Lisa Owen, entre otros.