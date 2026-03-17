ViX MicrO Me Enamoré de Mi Delivery: ¿su amor sobrevivirá en un mundo donde las apariencias lo son todo? Si te gustó el microdrama De Pordiosero a Millonario, donde los protagonistas provienen de mundos muy diferentes, entonces te gustará la nueva micronovela Me Enamoré de Mi Delivery.



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Video Me Enamoré de Mi Delivery: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

Hay amores que parecen imposibles, pues la sociedad se opone a que los enamorados estén juntos. Es el tipo de historia que disfrutamos en el microdrama Mi Vagabundo Perfecto y ahora también la veremos en la nueva micronovela Me Enamoré de Mi Delivery.



Me Enamoré de Mi Delivery: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

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La micronovela Me Enamoré de Mi Delivery se estrena el martes 17 de marzo y puedes verla gratis y completa en la app de ViX (apta para celular y tablet).

O si lo prefieres, puedes disfrutar una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos del microdrama, que están disponibles en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Micronovela Me Enamoré de Mi Delivery Imagen ViX MicrO

Me Enamoré de Mi Delivery: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

En la alta sociedad, en donde las apariencias son lo más importante y el dinero dicta las reglas del juego, Mónica Rivadeneira es una asesora financiera que se esfuerza mucho para convertirse en la mujer más exitosa de su profesión.

Ella es considerada un modelo de prudencia y control de gastos, pero guarda un secreto que podría acabar con su reputación: es adicta a las compras en línea y su vida se desenvuelve entre paquetes y un gran sentimiento de culpa por no poder frenar su vicio.

Aunque Mónica es muy cuidadosa para que nadie la descubra, poco a poco se enamora del repartido de su zona (Octavio), pues es un hombre sencillo, espontáneo y muy encantador que despierta en ella una pasión desbordante.

Pero el romance no tardará en convertirse en todo un desafío. Su madre, una mujer sumamente controladora, se opone a esa relación porque pretende casarla con un hombre millonario que solo ve a la protagonista como un trofeo más para su colección.

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Entre intrigas familiares, mentiras cuidadosamente tejidas y pequeñas “infidelidades” que ponen a prueba la confianza, se desatará una guerra de clases donde el verdadero reto será descubrir si el amor puede sobrevivir a las apariencias, al poder y a los secretos más íntimos.

El elenco de la micronovela Me Enamoré de Mi Delivery