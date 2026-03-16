ViX. Foodie on the Go: Chiquis nos lleva en un emocionante viaje para probar la comida más deliciosa En la serie Foodie on the Go, Chiquis deja de lado su faceta como artista para convertirse en una amante de la comida y guiarnos en un delicioso viaje para probar los mejores platillos del mundo.



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Video Tráiler de la serie Chiquis Sin Filtro temporada 2: estreno en ViX el 20 de marzo

Chiquis es mucho más que una cantante. Así como en la serie Chiquis Sin Filtro (disponible en ViX) nos muestra su lado más humano, vulnerable y auténtico, en la nueva producción Foodie on the Go se transforma en una experta en comida y viajes para embarcarse en una aventura gastronómica.

Foodie on the Go: fecha de estreno en ViX de la serie de comida y viajes con Chiquis

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La serie Foodie on the Go está disponible en ViX a partir del 16 de marzo. La producción consta de dos temporadas, con seis episodios de 30 minutos cada una.

¿De qué trata la serie Foodie on the Go con Chiquis, que puedes disfrutar en ViX?

En la serie Foodie on the Go, Chiquis lleva su amor por la comida y los viajes a otro nivel, pues se embarca en emocionantes y épicas travesías para encontrar la comida más interesante, deliciosa, curiosa y alternativa que existe.

La artista recorre diversos puntos de EE.UU . para descubrir platillos que no solo tengan un sabor delicioso, también que sean innovadores o extravagantes, y sean servidos en restaurantes con una propuesta original.

Con la intención de apoyar negocios locales, Chiquis visita food trucks (camiones de comida), pequeños negocios y hasta restaurantes emblemáticos en ciudades como Los Ángeles, Miami, Chicago y Las Vegas. Además de probar la comida, nos cuenta la historia de cada platillo y nos muestra todo lo que implica su preparación.