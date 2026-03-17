ViX. Juego de Voces: disfruta la temporada 3 en ViX (fecha de estreno, participantes y más) La tercera temporada de Juego de Voces también estará disponible en ViX. Entérate de la fecha de estreno, quiénes son los participantes, las reglas del programa y más.



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Video Juego de Voces: Hermanos y Rivales, estreno 22 de marzo

Juego de Voces está de regreso, pero esta vez con un importante cambio. El programa deja atrás el formato que ‘enfrentaba’ hijos contra padres y ahora apuesta por un épico duelo entre hermanos famosos.

Juegos de Voces: Hermanos y Rivales: ¿cuándo se estrena la temporada 3 en ViX?

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Juego de Voces: Hermanos y Rivales se estrena en ViX el próximo lunes 23 de marzo. También podrás disfrutar la temporada 3 de Juego de Voces en Univision, a partir del domingo 22 de marzo a las 8P/7C.

Tendrá una duración de ocho episodios y podrás ver cada uno en streaming a través de ViX. Además, tendrás acceso a un emocionante detrás de cámaras con contenido que no se verá en televisión.

Conoce a los participantes de Juego de Voces: Hermanos y Rivales

En la tercera temporada de Juuego de Voces, el duelo ya no será entre padres e hijos, esta vez será entre hermanos famosos. Hasta el momento, los artistas confirmados son:

Raúl y José Luis Roma : juntos crearon el exitoso dúo de pop latino Río Roma.

: juntos crearon el exitoso dúo de pop latino Río Roma. Jorge y Ernesto D'Alessio : además de su carrera como actores, tienen una gran trayectoria musical.

: además de su carrera como actores, tienen una gran trayectoria musical. Oswaldo ‘Walo’ y Esteban Silvas : vocalista de Banda MS y antiguo vocalista de Banda Rancho Viejo de Benny Camacho, respectivamente.

: vocalista de Banda MS y antiguo vocalista de Banda Rancho Viejo de Benny Camacho, respectivamente. Álex y Camila Fernández : integrantes de la icónica dinastía Fernández, están enfocados en el género regional mexicano.

: integrantes de la icónica dinastía Fernández, están enfocados en el género regional mexicano. Mayte e Isabel Lascurain: juntas formaron el exitoso grupo Pandora y se convirtieron en un referente de romanticismo y fuerza femenina.

¿Quién será la conductora de Juego de Voces: Hermanos y Rivales?

Una vez más, Angélica Vale estará al frente de la conducción de Juego de Voces, acompañada por su co-conductor Ricardo Margaleff.

La carismática presentadora acompañará al público y los participantes en la tercera temporada, dándole al programa esa chispa de glamour y diversión que sólo ella puede lograr.

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¿Qué retos enfrentarán los participantes en Juego de Voces temporada 3?

La tercera temporada de Juego de Voces nos ofrecerá una emocionante “batalla” entre hermanos, pertenecientes a famosas dinastías musicales.

A diferencia del formato padres vs hijos, en donde ambos bandos se mostraban muy protectores y en el fondo querían que el equipo contrario ganara, aquí se trata de una simpática rivalidad entre hermanos. A pesar de que todos quieren ganar, definitivamente habrá una sana competencia llena de cariño, mutuo orgullo y una que otra travesura.

Los participantes estarán divididos en dos equipos: ‘Los Consentidos’ y ‘Los Favoritos’. Cada uno tendrá su propio escenario, en donde darán su máximo esfuerzo para conquistar al público.

Enfrentarán retos musicales, juegos y divertidas dinámicas de canto que pondrán a prueba su capacidad de improvisación, su habilidad interpretativa y hasta su creatividad.

Será una divertida “rivalidad entre hermanos” que seguramente nos dará momentos emotivos, inolvidables sorpresas y mucha camaradería. Por supuesto, también habrá invitados especiales que le darán aún más emoción al programa.

Cabe recordar que el público tendrá un papel importante en Juego de Voces: Hermanos y Rivales, pues al final de cada episodio votará para decidir qué equipo y qué artista tuvieron el mejor desempeño.