ViX. Chiquis Sin Filtro temporada 2: la cantante abre las puertas de su hogar, su vida y su corazón Una vez más, Chiquis Rivera se muestra sin tapujos para hablar de su vida, su familia y su carrera en la segunda temporada de su serie Chiquis Sil Filtro.



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Video Tráiler de la serie Chiquis Sin Filtro temporada 2: estreno en ViX el 20 de marzo

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Uno de los estrenos más esperados es la segunda temporada de la serie Chiquis Sin Filtro, en donde la cantante permite que sus fans conozcan a profundidad los aspectos más importantes de su vida.

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Chiquis Sin Filtro: fecha de estreno de la segunda temporada en ViX

La temporada 2 de la serie Chiquis Sin Filtro se estrena en ViX el viernes 20 de marzo. Esta íntima y emocionante producción consta de 10 episodios, con una duración de 45 minutos cada uno.

La temporada 2 de Chiquis Sin Filtro llega a ViX Imagen ViX

¿De qué trata la temporada 2 de Chiquis Sin Filtro, que puedes disfrutar en ViX?

En la segunda temporada de la serie, Chiquis Rivera nos muestra un lado más humano de ella misma. Más allá de la fama, los escenarios y el glamour, la cantante tiene sueños, esperanzas, miedos y preocupaciones como cualquier mujer.

Aunque su carrera sigue siendo uno de los aspectos más importantes y satisfactorios de su vida, la hija de la fallecida Jenni Rivera se enfocará en nuevas metas y proyectos.

Uno de los cambios más recientes y significativos para ella es su matrimonio, el cual busca consolidar a través de una conexión más fuerte y profunda con su marido, pero también con una nueva ilusión: convertirse en madre.

Para eso no solo tendrá que buscar un equilibrio entre su faceta como artista y su vida privada, también trabajará con mucha energía y compromiso para conocerse mejor a sí misma, de tal suerte que le muestre a su público una versión más auténtica.